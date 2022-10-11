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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor."
Politika 11.10.2022, 12:28
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ak Parti ailemize katılan Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor."