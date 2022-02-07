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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda milli sporcu Furkan Akar, Türkiye’nin tarihinde ilk defa temsil edildiği kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede yarı finalde aldığı 1:27.102’lik derecesiyle finale kalamayarak adını B finaline yazdırdı.
TCDD: “Testte bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edilmiştir”
AK Parti Sözcüsü Çelik," 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye’yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde müca
AK Parti Sözcüsü Çelik," 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye’yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."
Politika 07.02.2022, 15:11
AK Parti Sözcüsü Çelik," 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye’yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."