AK Parti Sözcüsü Çelik," 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye’yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde müca

AK Parti Sözcüsü Çelik," 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye’yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."