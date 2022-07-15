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AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasp etme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf

AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasp etme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir."

Politika 15.07.2022, 09:38
AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasp etme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf

AK Parti Sözcüsü Çelik: "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasp etme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir."

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