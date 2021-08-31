AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in acı günü

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in eşi Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gülşen Tomakin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir tedavi gören Gülşen Tomakin, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Gülşen Tomakin için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami’de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Başkan Halit Tomakin, burada törene katılanların taziyelerini kabul etti.

Tomakin’in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in kıldırdığı namazın ardından Günören Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, Tomakin’in yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu ve Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.