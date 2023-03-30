AK Parti'nin yeni sloganı 'Doğru adımlarla yola devam'

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan 'Şu anda arkadaşlarım basın bildirisinin hazırlıklarını yapıyorlar. Bu bildiri bittiği anda tüm herkese açıklamasını yapacağım. 4 gün içinde bitecek, bittiği zaman kamuoyu ile paylaşacağım. Bu şahlanma dönemi içinde neler var, nelere yer veriyoruz hepsini anlatacağız. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı dediğimiz çatının altında neler var herkese göstereceğiz. 'Durmak yok yola devam' sloganını 'doğru adımlarla yola devam' sloganı ile güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM"

Erdoğan: "Şu anda arkadaşlarım basın bildirisinin hazırlıklarını yapıyorlar. Bu bildiri bittiği anda tüm herkese açıklamasını yapacağım. 4 gün içinde bitecek, bittiği zaman kamuoyu ile paylaşacağım. Bu şahlanma dönemi içinde neler var, nelere yer veriyoruz hepsini anlatacağız. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı dediğimiz çatının altında neler var herkese göstereceğiz. 'Durmak yok yola devam' sloganını 'doğru adımlarla yola devam' sloganı ile güncelliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda kazandırdıklarımız öz söz gibidir. Karşımızda ülkeninn 20 yılını çöpe atmaya niyetli olanlar var. Bizim hedefimiz seçim sonrası yeni atılımlar başlatmak.

Ben alana bakarım. Hele hele 11 ilimizdeki bu depremin olduğu dönemde gelen araştırmaların sağlık durumunu kabullenmek mümkün değil. Adıyaman mitingini yaptık. Oradaki törende meydanda olanların sayısı 20 bindi. Böyle bir durumda. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu alanda olanlar da, oraya gelene kadar yollardaki insanların yoğunluğu anlatılır gibi değildi. Meydanların dilidir asıl olan. Millete dokunmadıktan sonra hiçbir yol sizi başarıya götürmez. CHP özel anketler sipariş ediyor. Her seçim sürecinde içeriden ve dışarıdan algı operasyonları girişimlerine biz alışığız. Onlar sosyal medya oyunlarıyla anket oyunlarıyla oyalanadursun. Sosyal medyada yaydıkları yalanlara karşı biz meydanı boş bırakmıyoruz. İlgili birimlerimiz her yalanı doğrusunu ortaya koyarak çürütülüyor. İletişim Başkanlığı 52 dezenformasyon bülteni yayınladı. Benim bir iletişim seferberliği çağrım olmuştu. Dezenformasyon bildirimleri çağrımızın karşılık bulduğunu gösteriyor.

Vatandaşımızın bakış açısını nasıl terse yorumlarız bunun gayreti içindeler. Onların 2. tura bırakma gayretleri çok ucuz algı operasyonları. Benim milletim bunları yutmaz." ifadelerini kullandı.