AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı değiştiği iddia edildi.

İstanbul’da Bayram Şenocak’ın yerine AK Parti İl Başkanı, Osman Nuri Kabaktepe olduğu öne sürüldü.

AK Parti’li 7 ilçe belediye başkanının diğer ilçe belediye başkanlarını da temsilen Erdoğan ile görüştüğü Bayram Şenocak'ın performansının İstanbul için yeterli olmadığını söyledikleri belirtildi.

Erdoğan da bunun üzerine AK Parti İstanbul il başkanlığı için çeşitli isimlerle görüştü.

İddiaya göre Esenler Belediyesi’nde yapılan görüşmeye; AK Parti’nin eski ilçe yöneticileri ve il teşkilatında görev alan isimler davet edildi.

Erdoğan, Osman Nuri Kabaktepe'ye burada “Hayırlı olsun” dedi.

Şenocak: Görevimi devredeceğim

Mevcut AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Twitter'dan paylaştığı açıklamasında, kongrede aday olmayacağını ve görevini devredeceğini ifade etti.

Şenocak ayrıca AK Parti'li isimler ve Erdoğan'a teşekkür etti.