AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.Ak Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM'deki yeni grup yönetimi belirlendi.

AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.

Ancak bu isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçimin ise önümüzdeki cumartesi günü yapılması bekleniyor.