AK Parti Nevşehir milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, Bakan Koca ile bir araya geldi

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, TBMM’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Açıkgöz ve Menekşe, Bakan Koca ile Nevşehir’in sağlık altyapısı hakkında genel istişarelerde bulundu. AK Parti milletvekili Yücel Menekşe açıklamasında, “Gazi Meclisimizde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, Nevşehir’imize yapılması planlanan sağlık yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise açıklamasında, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı milletvekilimiz Yücel Menekşe ile Gazi Meclisimizde ziyaret ederek sevdamız Nevşehir’imizin sağlık altyapısı ve faaliyetleri hakkında genel istişarelerde bulunduk” diye konuştu.