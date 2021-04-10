Son Dakika
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den flaş rezerv açıklaması! Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı .
AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe trafik kazası geçirdi
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve danışmanı Yasin Ödünçalmaz trafik kazası geçirdi. Menekşe ve Ödünçalmaz kazadan yara almadan kurtulurken sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Politika 10.04.2021, 23:11
2
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve danışmanı Yasin Ödünçalmaz trafik kazası geçirdi. Menekşe ve Ödünçalmaz kazadan yara almadan kurtulurken sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.Kaza, bugün Niğde-Adana Otoyolu Pozantı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz idaresindeki 06 ABR 862 plakalı otomobil ile seyir halindeki iken yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Ödünçalmaz ve milletvekili Menekşe, kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.