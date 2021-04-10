banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti
Galatasaray büyük yara aldı
Galatasaray büyük yara aldı
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?

AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe trafik kazası geçirdi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve danışmanı Yasin Ödünçalmaz trafik kazası geçirdi. Menekşe ve Ödünçalmaz kazadan yara almadan kurtulurken sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Politika 10.04.2021, 23:11
2
AK Parti Nevşehir milletvekili Menekşe trafik kazası geçirdi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve danışmanı Yasin Ödünçalmaz trafik kazası geçirdi. Menekşe ve Ödünçalmaz kazadan yara almadan kurtulurken sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kaza, bugün Niğde-Adana Otoyolu Pozantı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz idaresindeki 06 ABR 862 plakalı otomobil ile seyir halindeki iken yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Ödünçalmaz ve milletvekili Menekşe, kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık