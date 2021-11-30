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14 yıl önce arkadaşını öldürmüştü, kendini böyle savundu: "1 milyon dolara birini öldürmememi istedi. Aramızda çıkan arbedede vurularak öldü"
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.
Politika 30.11.2021, 14:51
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.