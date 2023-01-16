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AK Parti MYK toplantısı bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bitti.

Politika 16.01.2023, 20:37
AK Parti MYK toplantısı bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bitti. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

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