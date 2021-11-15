AK Parti MKYK’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının gündeminde iç ve dış siyasi gelişmeler, ekonomik ve sosyal gelişmeler, TBMM Parti Grubu Çalışmaları yer alıyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Toplantıda; iç ve dış siyasi gelişmeler ile ekonomik ve sosyal gelişmeler, TBMM Parti Grubu Çalışmaları, TBMM Gündemi değerlendirilecek.