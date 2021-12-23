AK Parti MKYK Üyesi Baybatur:"Emeklilerimizi de sevindirecek bir rakam açıklayacağız"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lilik artışın ardından emekli maaşlarında da emeklileri sevindirecek bir rakamın açıklanacağını ifade ederek, "Milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye güveniyor. Bizde bu güveni boşa çıkarmayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmemekte kararlıyız" dedi.

AK Parti’li Murat Baybatur, emekli maaşları ve ekonomik verilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Faizlerin düşürülmesi, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lilik artış, atılan ekonomik adımlar sonrası ’Türk Lirası’nın alım gücünün 6 lira birden artmasıyla birlikte piyasalarda olumlu rüzgarların esmeye başladığını kaydeden Murat Baybatur, gübreden market raflarına kadar gelen indirim haberlerinin piyasalarda morali yükselttiğini, vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancını da tazeleyerek güçlendirdiğini vurguladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lilik artışın ardından emekli maaşlarında da emeklileri sevindirecek bir rakamın açıklanacağını belirten Baybatur, “Milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye güveniyor. Bizde bu güveni boşa çıkarmayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmemekte kararlıyız. Emekli maaşlarında da asgari ücretle uyumlu, emeklileri sevindirecek bir rakam açıklanacaktır. Hükümetimiz çalışıyor. İlklerin partisi olma iddiasını sürdüren AK Parti bir ilki daha gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır arzuladığı asgari ücretten verginin kaldırılması beklentisini yine AK Parti yerine getirdi. Bakın sadece asgari ücretten değil, tüm çalışan ücretlerinden ve memur maaşlarından asgari ücret tutarı kadarlık kısmından gelir ve damga vergisi kaldırdı. Vatandaşımızın refahı artırmaya yönelik adımlarımızı tereddüt etmeden sürdüreceğiz" dedi.

"Dar gelirli ve emekli vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek"

Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife uygulaması getirdiklerini müjdeleyen Baybatur, "Vatandaşımızın üzerindeki mali yükü hafifletmek adına elektrik faturalarından TRT payını kaldırdık. Şimdi de elektrik ve doğalgaza kademeli tarife uygulaması getiriyoruz. Kanun teklifini de ara tatil dönüşü 4 Ocak’ta TBMM’ye sunacağız. Bu çerçevede bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü, ısınma gibi tüketimleri dikkate alınarak doğalgaz ve elektrikte bir sınır belirlenecek. Ve o sınır üzerinden fatura edilecek. Yani dar gelirli vatandaşlarımızın kullanımına göre belirlenecek bu sınırlama ile dar gelirli ve emekli vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek“ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu ekonomik modelin meyvelerini birkaç ay sonra vermeye başlayacağının altını bir kez daha çizen Baybatur, kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını vurguladı.