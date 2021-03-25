AK Parti MKYK listesi belli oldu! İşte AK Parti'nin yeni genel başkan vekilleri

AK Parti MKYK üyeleri kimler? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında bulunuyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün yapıldı. Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağı açıklandı. Öte yandan Ömer Çelik, beklenen AK Parti MYK üyelerini ve görevlerini de açıkladı. MKYK açılımı ise merak ediliyor. Peki MKYK ne demek, açılımı nedir? İşte, MYK isimleri ve görevleri...

2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde MKYK listesi belli oldu.



ASİL ÜYE ADAYLARI :

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

MKYK NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu olarak geçiyor.

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI KAÇ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'yla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Onlar da yedek olarak kalmayacak. Onlar da beraber çalışacaklar. Asıl üyeler gibi' dedi.

AK PARTİ MYK ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı