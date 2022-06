AK Parti Milletvekili Öçal, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bin 18 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi.

Ak Parti Milletvekili Öçal, çocuklarının bölücü terör örgütü PKK ile HDP vasıtasıyla dağa kaçıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde evlat nöbeti başlatan aileler bir araya geldi.

Bin 18 gündür evlat nöbetinde olan aileler ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Öçal, burada her bir annenin, çocuğun ayrı hikayelere sahip olduğunu söyledi. Diyarbakır annelerinin mücadelesini sıradan bir mücadele olarak görmediklerini belirten Öçal, “Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım. Özelikle Türkiye’de medya, STK’lar, siyasi partiler başta olmak üzere, herhangi bir siyasi kaygı güdülmeksizin, bir an önce bu annelerin acılarını görmeleri, evlatlarına kavuşmaları noktasında irade beyan etmeleri, yanlarında olduklarını göstermeleri lazım” dedi.

“HDP’nin terör örgütünün sözcülüğünü bırakması lazım”

Ailelerin hikayelerini dinlediklerinde 8, 9, 10 yaşında çocukların HDP eliyle adeta siyasi partinin buradaki merkezi militanı şeklinde çalıştırıldığını öğrendiklerini aktaran Öçal, “Bu çocukların ellerinin kalem tutması, okullarda okuması gerekirken, anne ve babalarıyla birlikte olması gerekirken; sabi diyebileceğimiz yaştaki çocukları kaçırarak ne olduğu beli olmayan bir yapıya götürmeleri insanlık dışı bir tutumdur. Eğer onlarda azıcık insani bir kırıntı varsa, bir inanç kırıntısı varsa, azıcık merhamet varsa buradaki annelerin gözyaşlarına tanıklık ederler. Seslerine kulak verirler" şeklinde konuştu.

Öçal, "Buradaki anneler hiçbir şey istemiyorlar. Buradaki annelerin tek bir isteği var. Bir an önce çocuklarına kavuşmak. Herhangi bir talepleri yok. Ne diyorlar? Çocuklarımızı istiyoruz. Bu da her annenin doğal hakkıdır. Burada gerek HDP’ye gerek PKK’ya verdiğimiz mesaj şu, HDP’nin bir defa terör örgütünün sözcülüğünü bırakması lazım. Bu anneler burada bin günü geçen bir direniş sergiliyorlar. İsterse on bin gün, yüz bin gün olsun, bu anneler çocukları gelene kadar direnişe devam edecek” diye konuştu.