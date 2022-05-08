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AK Parti Milletvekili Kavuncu’dan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Kadim Anadolu coğrafyamızda kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek isteyen dünün sözde vatanseverleri bugün, kendilerine biçilen görev gereği, Soros’un yeni Türkiye temsilcileridir" dedi.

Politika 08.05.2022, 12:12
AK Parti Milletvekili Kavuncu’dan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Kadim Anadolu coğrafyamızda kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek isteyen dünün sözde vatanseverleri bugün, kendilerine biçilen görev gereği, Soros’un yeni Türkiye temsilcileridir" dedi.

Son günlerde tartışmalara konu olan düzensiz göçmen sorununa ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, asil ve necip Türk milletinin asırlarca, hep mazlum ve mağdurlara kol kanat olduğunu, üzerinde onur ve şerefle yaşadığımız, yurt edindiğimiz canımızdan aziz bildiğimiz vatan topraklarının hep, mazlum coğrafyalar için son kale, masum gönüller için umut olduğunu söyledi.

Yanı başımızda milyonlar katledilirken, zulümden kaçan cansız bedenler sahile vururken, botları batırılarak ölüme itilirken ve bütün dünya seyirci kalırken Türkiye’nin, insanlığın sesi olarak bu insanları ölüme terk etmediğini vurgulayan Kavuncu, bütün bu zulümlerin müsebbiplerinin bugün de Rusya Ukrayna savaşından kaçanlara mavi gözlü, beyaz tenli, sarı saçlı ayrımı yaparken, bu savaştan kaçan mültecilere de kucak açan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Bölgede bütün bu yakıcı "sınamalarda" bütün dünyaya insanlık dersi veren Türkiye’nin aynı şekilde tarihi ve büyük diplomatik başarılara imza attığını belirten Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik bir barış diplomasisinin tesis edilmesi için tüm dünyaya liderlik ettiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin yetim çocuklara, dul kadınlara, beli bükülmüş ihtiyarlara koruma sağlamasını kayıtsız şartsız bir göçmen davetiyesi gibi göstermeye çalışan şer odaklarının olumsuz kamuoyu oluşturma çabalarını hep birlikte müşahede ettiklerini anlatan Milletvekili Kavuncu, "Kullanılmaya müsait mülteci görünümlü birkaç provokatörün fiilleri karşısında birileri; yalan yanlış, çarpıtılmış eylem ve söylemlerle ülkemizin huzuru ve birliğini hedef almaktadırlar. Giderek infial derecesine yükselen bu gerginlik, bazı odakların kursaklarında meşum ve melun heveslere evrilmektedir. İrrite edici, seviyesiz bir üslupla, maganda tarzı yöntemlerle pespayelik edenler; kökü dışarda olan bir kötülük-nefret ateşini yakmaya çalışmaktadırlar. Kadim Anadolu coğrafyamızda kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek isteyen dünün sözde vatanseverleri bu gün, kendilerine biçilen görev gereği, Soros’un yeni Türkiye temsilcileridir. Aziz milletimizin yaptığı bütün bu fedakârlıklar bütün dünyaya örnek olmuşken, şimdi merhamet damarı kurumuş üç beş vicdansız yüzünden şanlı tarihimize kara bir leke sürülmesine asla müsaade edemeyiz. Bitmeyen savaş yoktur elbette, müstevlilerin, emperyalistlerin, zalimlerin başlattığı zulümler-savaşlar, bir gün bitecek ve herkes evine dönecektir. Lakin bu topraklarda hatırlanacak olan tek şey, küresel emperyalist kan emici kaos simsarları Türkiye uzantılarının ihaneti olacaktır. Bugünler geçip gittiğinde aziz milletimiz yine tüm mazlum ve mağdurların sığınağı olarak gururla anılmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Mülteciler meselesini tarihi 2023 seçimleri yaklaşırken farklı amaçlarla siyasi polemik malzemesi yapanları nefretle kınıyorum" diyen Kavuncu, şunları kaydetti:

"Vatansever, feraset sahibi aziz milletimizi, oynanan kirli oyunlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Dertleri siyasi polemik ve gündemde isminden söz ettirmek olan biçare ve ümitsiz bu zihniyet; aziz milletimizin birlik ve beraberliğini, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu asla bozamayacaktır. Ey dışardaki şer odakları ve içerideki işbirlikçileri; yıllardır sergilediğiniz bu toplumsal mühendislik girişimleriniz, huzur ve barışı bozma çabalarınız nafiledir. Ne bu gün, ne de yarın, asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız."

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