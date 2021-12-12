AK Parti Milletvekili Kavuncu: "Çorum’da ulaşım yatırımları 11 milyar 461 milyon liraya ulaşacak"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’da ulaşım yatırımlarına AK Parti iktidarları döneminde 6 milyar 856 milyon lira harcandığını, devam eden projelerle toplam yatırım tutarının 11 milyar 461 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.

Milletvekili Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 8 ilçeyi Çorum’a kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlayacak "Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak" yapım ihalesinin 9 Aralık 2021’de yapıldığını söyledi.

Köprülü kavşağın Çorum merkeze girişte trafik akışını rahatlatacağını, Ankara ve Samsun’dan gelen trafiğin İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacağını ve sıklıkla yaşanan trafik kazalarına da son vereceğini belirten Erol Kavuncu, proje maliyeti 162 milyon 441 bin lira olan kavşağın 4,2 kilometre bağlantı yolları, Toprak tesviye, Sanat yapıları, Köprü ve Üstyapı işlerini de kapsayacağını kaydetti.

Çorum’da daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 59 kilometre bölünmüş yol yapıldığını hatırlatan Milletvekili Kavuncu, 2003-2021 yılları arasında ise yüzde 512 artışla 301 kilometre bölünmüş yol daha yapılarak toplamda 360 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşıldığını ifade etti.

Çorum’da, kara yolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 599 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında bu tutarın yüzde 944 artışla, 6 milyar 856 milyon liraya ulaştığını anlatan Erol Kavuncu, "Çorum’da devam eden ulaşım projelerimizin sayısı 13’tür. Aralık 2021 itibariyle ulaşım yatırımlarına AK Parti iktidarlarımız döneminde toplam 6 milyar 856 milyon lira harcama yapıldı. 4 milyar 605 milyon liralık devam eden 13 adet ulaşım projesi tamamlandığında ise toplam yatırım tutarı 11 milyar 461 milyon liraya ulaşacak." dedi.

Yolun medeniyet, gelişme ve kalkınma olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kavuncu, "Çorum ve ülkemizin dört bir yanındaki hizmetleri vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu güne kadar görev yapan ulaştırma bakanlarımıza, şu anki Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na, Bölge Müdürümüz Rifat Silov’a emeği geçen herkese, Çorumlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.