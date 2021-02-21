AK Parti Milletvekili Arslan’dan ‘yeni Anayasa’ açıklaması

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Türkiye’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023’ten önce, Türkiye’mizi, toplumun tamamını kucaklayan bir milli mutabakat eşliğinde yepyeni bir Anayasa ile taçlandıralım” dedi.

Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yeni bir anayasanın gerekliliğini ve AK Parti’nin yeni anayasa çağrısındaki samimiyetini anlattı. AK Parti’nin 2002 yılından beri iktidarda yer aldığına ve Türkiye’nin çehresini değiştirerek, her alanda çok büyük reformları hayata geçirdiğine işaret eden Arslan, “Devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi, Yeni Yönetim Sistemi sayesinde ülkemizi, çağın gerektirdiği dinamizme kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Arslan, AK Parti’nin Anayasa’da ciddi değişikliklere imza attığını ancak sıfırdan bir Anayasa yapma imkanını bulamadığına değinerek, başta askeri olmak üzere muhtelif vesayet unsurlarının etkisindeki Anayasaların öteden beri Türkiye’nin ayağına pranga vurduğunu ifade etti.

Genelde buhran zamanlarında ihtiyaca binaen şekillenen anayasaların krizleri önleyecek, meseleleri çözecek umumi ilkeler içerdiğini anlatan Milletvekili Arslan, Türkiye’de vesayetin gölgesindeki Anayasaların hep dönemsel kaldığını, bir süre sonra da işlevini kaybettiğini aktardı.

“Devletler, medeniyet mirası; Anayasalarsa milli kimlik üzerinde yükselir”

“Devletler, medeniyet mirası; Anayasalarsa milli kimlik üzerinde yükselir” diyen Ankara Milletvekili Arslan, toplumun tarihini, değerlerini esas almayan anayasaların işlevsel olamayacağını, Türkiye’de de anayasaların çoğu kez sorunların kaynağı haline geldiğini kaydetti.

AK Parti olarak Türkiye’deki tüm kesimlerin katılımıyla, milli mutabakatla yepyeni bir Anayasa yapmanın vaktinin geldiğini düşündüklerini dile getiren Ali İhsan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda tüm tekliflere açık olduğumuzu açıkça belirtmiştir. Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu, aslında herkes söylüyor. Gelin, niyet okuma, kulp takma alışkanlıklarını, hiç olmazsa Anayasa konusunda bir kenara bırakalım. Hep birlikte elimizi taşın altına koymaktan kaçınmayalım. Gelin, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023’ten önce, Türkiye’mizi, toplumun tamamını kucaklayan bir milli mutabakat eşliğinde yepyeni bir Anayasa ile taçlandıralım.”

Milletvekili Arslan, muhalefet partilerinin de sürece aktif katılımından yana olduklarının altını çizerek, “Temennimiz, Türkiye’nin yüzyıllar boyunca referans alacağı, çağdaş bir Anayasa yapmak üzere tüm siyasi tarafların işbirliği içinde olmalarıdır. Bunu başarırsak, buna katkı sağlayan herkes, ileride hayırla yad edilecektir” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, dünyada pandeminin etkisiyle yaşanan kargaşa ve karmaşaya da dikkati çekerek, küresel düzen arayışının yakın zamanda çok daha sert geçeceğinin anlaşıldığını, Türkiye’nin ise gerek savunma sanayii gerek teknoloji geliştirme ve üretim hacmini büyütme bakımından sürece hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Arslan, “Mesele yalnız ekonomiyle, yalnız güvenlikle sınırlı değil. Siyasi işleyişi istikrarlı kılmak, ülkenin yönetim sistemini rayına oturtmak, temsil, katılım, seçim mekanizmalarını güçlendirmek gerekiyor” uyarısında bulundu.

“Gelin, siyasi partiler olarak demagojileri bir kenara bırakalım”

“Gelin, siyasi partiler olarak demagojileri bir kenara bırakalım” ifadesini kullanan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin performansının zayıflamaması, kalkınma ve istikrarının kesintiye uğramaması, yarınlara daha iyi hazırlanması için yeni Anayasa’nın nasıl olması gerektiği hususunda, gelin hep birlikte kafa yoralım. Şu veya bu kesimin değil, şu veya bu partinin değil, toplumumuzun tüm kesimleriyle bir bütün olarak milletimizin hayrını esas alalım. Türkiye’nin kazanımlarını devam ettirecek, istikrarı muhafaza edecek, insanlarımız tarafından coşkuyla desteklenecek bir Anayasa’yı, gelin hep birlikte yapalım.”

Türkiye’de şu an itibariyle iç ve dış konjonktürün yeni bir Anayasa yapmaya son derece müsait olduğuna vurgu yapan Ali İhsan Arslan, bu konuda samimi ve kararlı olduklarının altını çizdi.

Anayasaların kendi özel mimarisi, kendi özel mühendisliği bulunduğuna değinen Arslan, mevcut Anayasanın bazı temel ilkeleri es geçerken, kanunla halledilebilecek pek çok detayı da bünyesinde barındırdığını aktardı.

Milletvekili Arslan, “Anayasanın ruhunu veren bazı maddeler ile ilk dört madde büyük oranda teveccüh gördüğünden, o noktalarda zaten bir genel mutabakat var. Ama geri kalan bölümlerin, milli mutabakatla yeniden kaleme alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Yeni Anayasada bu açıdan yasama-yürütme-yargıda milletimizin tamamını temsil edecek bir seçim usulüne ihtiyaç bulunuyor"

Yeni Anayasanın, temel ilkeleri net olarak tanımlarken, kafalardaki soru işaretlerini giderecek sarih maddelerden oluşma gerektiğini dile getiren Arslan, bir Anayasanın özünü, yasama-yürütme-yargı organlarının vazifeleriyle seçimlerine ilişkin esaslar ile kişi hak ve hürriyetlerine ait ifadelerin teşkil edeceğini söyledi.

Ali İhsan Arslan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Anayasada bu açıdan yasama-yürütme-yargıda milletimizin tamamını temsil edecek bir seçim usulüne ihtiyaç bulunuyor. Yeni Anayasa kurumların güçlendirilmesi, kendi yerlerini, görev tanımlarını bilmesi, kesintisiz işleyişinin sağlanması yanında milletimizin temsil, katılım taleplerini karşılayacak, denge-denetleme vazifesini yerine getirecek mahiyette olmalıdır. Türkiye’deki her kesimi kucaklayan, adil, kapsayıcı, temsil potansiyelini yükselten seçim usulleri, yasama-yürütme-yargının da gücünü artıracaktır. Kişi hak ve özgürlükleri bu süreçte AB müktesebatı, evrensel hukuk ve ilkeler çerçevesinde ele alınıp geliştirilmelidir. Bu anlayış çerçevesinde büyük Türkiye’yi hep birlikte kurmak için, ortak bir gelecek, ortak bir kader etrafında buluşmak mecburiyetindeyiz.”

Milletvekili Arslan, geniş bir mutabakatla, ortaklıkları çoğaltarak, hiçbir kimlik ayrımına gitmeden yeni Anayasanın hep birlikte yapılabileceğine inandığını belirterek, “Kamplaşmaları kaynaşmaya, farklılıkları kucaklamaya, vesayeti demokratik hayata dönüştüren bir anlayışın her kesimde kabul görmesi, yeni Anayasa’nın hep birlikte yazılması için hayati önem taşıyor. Buna, siyasi partilerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm kesimlerin destek vermesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.