AK Parti Milletvekili Adayı Sıvacıoğlu’ndan ‘Paskalya Bayramı’ ziyareti

Ermeni asıllı AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu, Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti. Süryani Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ile görüşen Sıvacıoğlu, kilisedekilerin Paskalya Bayramı’nı kutladı.

AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini gerçekleştiriyor. İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Sevan Sıvacıoğlu da seçim çalışmalarına Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde devam etti. Sıvacıoğlu, ilk olarak Süryani Kadim Meryem Ana Süryani Kilisesi’ni ziyaret etti. Sıvacıoğlu, kilisedekilerin Paskalya Bayramı’nı kutladı. Süryani Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Sıvacıoğlu’na Paskalya yumurtası hediye etti.

Sıvacıoğlu, kilise ziyaretinin ardından Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ile bir araya geldi. Sıvacıoğlu, daha sonra Şişli’de esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü.

“Esnafımızın tepkileri güzel”

Ziyaretler sonrasında değerlendirmede bulunan Sevan Sıvacıoğlu, “Çok güzel gidiyor. Sabah Süryani kilisemizin geçmiş bayramlarını kutladık. Ondan önce bizim Yedikule Ermeni Hastanesi’nde hastalarımızı gördük, muayene ettik. Muayene ettiğimiz hastalardan Cumhurbaşkanımıza selamlar aldık. Gerçekten halkımız seçimler için çok niyetli, istekli. Sahada hava güzel. Çalışmalarımız devam ediyor. Şişli bölgesindeyiz. Esnafımızın tepkileri güzel, sıkıntı yok. Seçimlere hazırlanılıyor. Alışverişler yapılıyor. Bunları görüyoruz. Özellikle böyle bayram hazırlıkları yapılıyor. Onu görüyoruz” dedi.