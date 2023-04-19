AK Parti Milletvekili Adayı Orhan Narin’den depremzede aileye ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Orhan Narin, Şişli’de 5 çocuklu Hataylı depremzede aileyi ziyaret etti. Depremzede ailenin sorunlarını dinleyen Narin, yeni bir eve taşınmaları için gerekli yardımın yapılacağını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Orhan Narin, Şişli ilçesinde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu. Narin, depremde Hatay Samandağ’da evi yıkılan ve 5 çocuğuyla İstanbul’a gelen Sibel Hüzmeli’nin evine misafir oldu. Narin, depremzede ailenin çocuklarına hediyeler verdi. 5 çocuk annesi Hüzmeli’nin anlattığı sorunları tek tek dinleyen Narin, gerekli yardımların yapılacağı sözünü verdi.

“Desteğimiz artarak sürecek”

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Orhan Narin, “Şişli ilçemizde bir depremzede ailemizle tanıştık. Hanımefendi ve 5 evladı depremden kurtulmuş. Hatay Samandağ’dan gelerek Şişli’ye yerleşmişler. Devletimiz ilk günden beri depremzede ailelerin yanında. Biz de depremzede olup İstanbul’a gelen ailelerimizin her birisini gittiğimiz ilçelerde ziyaret ediyoruz. Evleri yıkılmış, mağdur durumdalar. Hanımefendi işe girmiş. Kızlar da inşallah yaz tatilinde üç tanesi çalışacaklar. Teşkilatımız yanlarında” dedi.

“Daha rahat ve huzurlu bir yaşam elde edecekler”

Depremzede ailenin yeni bir eve taşınması için gerekli yardımın yapılacağını söyleyen Narin, “Burası pahalı bir semt. Bir yakınları vesilesiyle buraya yerleşmişler, yüksek bir kiraları var. Yeni bir sözleşme söz konusu. Orada DASK, elektrik, su ve doğalgaz noktasında kendilerine biz yardımcı olacağız. Oraya geçtiklerinde daha rahat ve huzurlu bir yaşam elde edecekler” ifadelerini kullandı.

"Devletimize güvenimiz tam"

Depremin beşinci gününde İstanbul’a geldiklerini söyleyen Sibel Hüzmeli, “İlk geldiğimizde amcalarının yanına gelmiştik. Çocuklarımın ders çalışma konusunda sıkıntıları vardı. Ayrı eve çıkmak zorunda kaldık. İlk başta zorluk yaşadık. Sağ olsunlar arkadaşlarımızın yardımıyla ayakta durmaya çalıştık. Yeni evimize yerleştirdiler. Eşyalarımızı ve her şeyimizi aldılar, iş verdiler. 5 çocukla beraber bir tek ben çalışıyorum. Ev kiramız yüksek. Bunlar aşılırsa daha iyi olacak. Devletimize güvenimiz tam” şeklinde konuştu.