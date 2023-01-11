AK Parti-MHP görüşmesi sonrası açıklamalar

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Düzenlemenin önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonunun gündemine alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP’yi ziyaret etti. Görüşme sonrası AK Parti Grup Başkanı Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, değişiklik teklifini MHP ile istişare ettiklerini belirterek, "Milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsü ile ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik düzenlemenin önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonunun gündemine alınması konusunda mutabakata vardık" diye konuştu. "85 milyon bunun arkasında, hiç şüpheniz olmasın" diye devam eden Yılmaz, "400’ün üzerinde oyla Meclisten geçmesini bekleriz. Eğer 360-400 arasında kalırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifi referanduma sunmaktan başka alternatifi kalmaz" ifadelerini kullandı. "Temel hak ve hürriyetlerin halk oyuna sunulmaması esastır. Temel hak ve hürriyetlerin kanun konusu olmaması da esastır" diyen Yılmaz, "Temel hak ve hürriyet olduğunu kabul eden milletin temsilcilerinin, tüm partilerin de milletten talimat alırlarsa bu değişikliği destekleyeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Muhalefetin tavrına yönelik soru üzerine Yılmaz, “-Anayasa değişikliğini desteklemiyoruz- diyorlarsa millete hesap verecekler” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, sürecin başladığını söyleyerek, “Önümüzde hafta komisyon sürecine başlayacağız. 400’ü aşan kabul oyuyla Mecliste kabul edileceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.