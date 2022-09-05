AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi Klimov ile görüştü

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi Andrey Klimov ile görüştü.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu Konsey üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Baybatur’a AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de eşlik etti.

Baybatur konuşmasında, Rusya ile siyasi ilişkilerin olumlu seyrinin ekonomik verilere de yansıdığını belirterek, "Yılın ilk 7 ayında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 100 artmıştır. Geçen yılın rakamlarını da geçerek 35 milyar dolar seviyesine geldi. Enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya’nın ülkemizden yaptığı ithalatın düşük olması sebebiyle ticaret hacminde büyük bir dengesizlik vardır. Bu dengesizliğin giderilmesi ticari ilişkilerimizi daha güçlü ve sürdürülebilir kılacaktır. Toplam ticaret hacmini liderlerimizin koyduğu 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Soçi’de ülkelerimiz arasında gerek teknik gerek üst düzeyde yapılan görüşmelerde bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar güncellenmiştir. Tüm bu temasların Rusya Federasyonu ile ekonomik ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki olaylara değinen Baybatur, "Türkiye olarak bölgemizde gerginliğin düşürülmesinden yanayız. Bunun için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Antalya ve İstanbul görüşmeleri bu çabaların bir sonucu gerçekleşti. Ayrıca tahıl koridoru konusundaki İstanbul mutabakatına da ortak çabalarımızın sonucunda varıldı. Bazı Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya’yla hesaplaşma arayışlarını doğru bulmuyoruz. Bunu Batılı muhataplarımıza söylüyoruz. Öte yandan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün sağlandığı, ancak aynı zamanda Rusya’nın da güvenlik endişelerinin giderilebileceği bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu bağlamda arabulucu veya kolaylaştırıcı olarak katkımızı sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Klimov ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi ama dünyadaki durumun iyi olmadığını söyledi. Klimov, Rusya ile Ukrayna arasındaki olaylara ilişkin olarak Şubat ayının sonuna kadar Rusya’nın barışçıl hareket ettiğini söyleyerek, yüksek gerilimin azaltılmasına ilişkin her şeyi yaptıklarını ifade etti.

Karayel de, Türkiye Rusya ilişkilerinin önemli olduğunu kaydederek, ülkelerinin ulusal çıkarları gerektirdiğinde gerekli adımları atabileceklerini gösterdiklerini ifade etti.