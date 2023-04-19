AK Parti Kuveyt SKM Başkanlığından Kuveyt’e gelen depremzede aileye ziyaret

AK Parti Kuveyt Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı tarafından Kuveyt’te yaşayan depremzede ailelere ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti Kuveyt SKM Başkanı Fatih Terzioğlu ve Başkan Yardımcısı Ata Kaplan, Hataylı depremzede aileyi Kuveyt’te kaldıkları evde ziyaret etti. Terzioğlu ve Kaplan, ziyarette ailenin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Depremzede Kadir Çetres, eşi ve iki çocuğu ile birlikte depreme yakalandıklarını, depremde akrabalarını kaybettiklerini söyledi. Çetres, “Depremin ilk günü askeri gördük. 2 günden sonra da fazlası ile yardımların geldiğini. Gelen tırları saymak mümkün değildi. Allah devletimizden razı olsun, bizi sahipsiz bırakmadı” dedi.

AK Parti Kuveyt SKM Başkanı Fatih Terzioğlu, AK Parti’nin yurt dışı seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm olacak önemli vaatlerin bulunduğunu belirtti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere farklı illerde TOKİ projelerinin başlatılacağını ifade eden Terzioğlu, yıllardır çözüm bekleyen birçok sorunun vaatler içerisinde yer aldığını kaydetti.

Öte yandan, AK Parti’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik seçim beyannamesinde 34 ayrı vaat bulunuyor. Ziyaretler çerçevesinde bu vaatler YKSM yetkilileri tarafından vatandaşlara anlatılıyor.