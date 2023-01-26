AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, görevinden istifa etti

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "25 Mayıs 2019’dan bu yana devam eden bu şerefli görevimden, genel merkezimizin bilgisi dahilinde 2023 milletvekilleri seçimi sebebiyle affımı istemiş bulunmaktayım" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ellibeş, AK Parti çatısı altında 15 yıl belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade ederek, "Rabbim bizlere il başkanlığı gibi çok önemli ve onur verici bu görevi de nasip etti. 25 Mayıs 2019’dan bu yana devam eden bu şerefli görevimden, genel merkezimizin bilgisi dahilinde 2023 milletvekilleri seçimi sebebiyle affımı istemiş bulunmaktayım. Söz konusu istifa dilekçemi yarın İl Başkanlığımızda, il koordinatörümüz İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’ya teslim edeceğim. Bizlere bu göreve layık görüp, teşkilatımıza hizmet şansı tanıyan genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, görev sürecim boyunca yılmadan, yorulmadan davamızın büyümesi için bizlerle birlikte mücadele eden tüm teşkilat mensuplarımıza, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize şimdiden teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.