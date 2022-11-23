AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş: "Devlet, milletinin yanında"

Düzce depremi sonrasında devletin bütün yetkililerinin bölgeye anında müdahale ettiğini söyleyen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Depremin en ağır etkilerini yaşamış bir şehrin evlatları olarak bugün yaşanan sıkıntıları ve yapılan her yardımın değerini en iyi biz biliyoruz. Devlet, milletinin yanında" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bugün sabaha karşı 04.08’de meydana gelen Düzce merkezli depremin Kocaeli’de de şiddetli şekilde hissedildiğini, 17 Ağustos’u bir kez daha hatırladıklarını belirtti.

Deprem gerçeğini ve depreme karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini bugün bir kez daha hatırladıklarını aktaran Ellibeş, “Daha birkaç hafta önce tüm Türkiye’de çök, kapan, tutun tatbikatı yaptık. Tatbikatın hemen ardından bu depremin yaşanması, alınan tedbirlerin ve yapılan eğitimlerin önemini de gösteriyor. Düzce merkezli olan, şehrimizde şiddetli şekilde hissedilen, İstanbul’dan Ankara’ya kadar tüm vatandaşlarımızı etkileyen bu depremin ardından bakanlarımız, devletin görevli tüm yetkilileri olay yerine bir saat geçmeden ulaştı. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Bölgeye ilk giden yardım ekiplerinin başında da Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz geliyor. Seyyar yemek ve ekmek araçları, arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle depremin üzerinden yarım saat geçmeden yola koyularak olay yerinde oldu. Depremin etkilerini 17 Ağustos’ta en ağır şekilde yaşamış bir şehrin evlatları olarak bu yardımların hızlıca bölgeye ulaşmasının kıymetini çok iyi biliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bütün afetlerden korusun. Bölgede görev yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.