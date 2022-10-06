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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları
AK Parti: "KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz."
AK Parti: "KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz."
Politika 06.10.2022, 14:42
AK Parti: "KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz."