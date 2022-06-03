AK Parti kampında çevreci tedbirler

Kızılcahamam’da 3-4-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda bu yıl, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün de teması olan “sürdürülebilir, doğayla uyumlu, daha temiz ve daha yeşil bir yaşam” anlayışı merkeze alınacak.

5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelge ile Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmişti. Kamp süresince çeşitli etkinliklerle ve farkındalık oluşturmaya yönelik uygulamalarla küresel çevre sorunlarına, iklim değişikliği meselesine, Türkiye’nin bu çerçevesinde mücadele ve uyum çabalarına dikkat çekilecek. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından kamp alanında teknolojinin imkânlarından yararlanılarak hazırlanacak etkinliklerin yanı sıra sunumlarla ve farklı yöntemlerle bilgilendirmeler yapılacak. Bakanlıklara ve Genel Merkez’e ait faaliyet raporları ve belgeler baskı olmadan, dijital yöntemlerle katılımcılarla paylaşılacak.

3 günlük kamp programı boyunca en az miktarda atık üretmek, atıkları ayrı biriktirerek geri dönüşüme kazandırmak, organik atıkları kompost olarak değerlendirmek gibi uygulamalarla Sıfır Atık Projesi’ne uygun bir süreç yönetilecek. Toplantı sonunda oluşacak karbon ayak izinin azaltılması amacıyla her bir katılımcı için 3 adet fidan dikilerek ağaçlandırma çalışması yapılacak.