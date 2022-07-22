AK Parti, “Kalkınma kadınsız olmaz” sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti’nin “Kalkınma kadınsız olmaz” sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşacağını söyledi. ’Kadınlara Eğitim Yolculuğunda 75 İl’ programının tamamlandığını belirten Keşir, ”Devlet teşviklerinden faydalananların yüzde 41’i kadın, bunu 50’ye çıkarmak istiyoruz” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti “Kalkınma kadınsız olmaz” sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşıldığını belirtti. İl il dolaşarak tüm kamu kurumlarının kadınlar lehine verdiği pozitif ayrımcılık teşviklerini anlattıklarını ifade eden Keşir, partili partisiz tüm kadınlara ulaşıldığını belirtti.

Tarımdan hayvancılığa, ticaretten kültür sanata kadar birçok alanda eğitim programlarıyla kadınlara ulaşan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Hakkari’den yola çıktı. Eğitimler çerçevesinde kadınlara bir iş yeri nasıl açılır, noter ve imza süreci nasıl yürütülür gibi tüm ince detaylar tek tek anlatılıyor.

’Kadınlara Eğitim Yolculuğunda 75 İl’ programı tamamlandı. Proje çerçevesinde 81 ilin tümüne gidilerek kadınlara ulaşılacak. Program Eylül ayında yeniden başlayacak.

Eylül ayında yeniden kayıtlar başlayacak

AK Parti, eğitimi yarıda kalan kadınlara yönelik eğitim seferliği başlatmıştı. Projeyle ilgili konuşan Keşir, "Lise eğimini yarım bırakmak zorunda kalmış kadınlara fırsat sunalım diye duyuru yapıyoruz. Eylül’de yeniden kayıt yenilenecek. Kadınlar hangi yaşta olursa olsun 20 yaş üstü çeşitli mekanizmalar var. Gitsinler başvuru yapsınlar, teşkilatlar yardımcı olacak. Lise mezunu kadınların sayısını artırmak istiyoruz" dedi. Keşir, devlet destekli teşviklerden yararlananların oranını da açıkladı. Bu sayının artması için daha çok çalışılacağı mesajını veren Keşir, teşviklerinden faydalananların yüzde 41’inin kadın olduğunu, bunu yüzde 50’ye çıkarmak istediklerini kaydetti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının illerde verdiği programlarda kadınların başarı hikayeleri de dinleniyor. Yürütülen proje çerçevesinde bu hikayeler kitap haline getirilecek.