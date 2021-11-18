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Sağlık Bakanı Koca: “Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti”
Sağlık Bakanı Koca, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.
Politika 18.11.2021, 22:13
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefatı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.
TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından duyurduğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat haberi öğrenildi. Bütün parti grupları AK Parti grubuna başsağlığı diledi.