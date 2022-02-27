banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: “28 Şubat demokratik değerlere saldırganlık içeren bir girişimdir”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “28 Şubat, tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir” dedi.

Politika 27.02.2022, 15:10
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: “28 Şubat demokratik değerlere saldırganlık içeren bir girişimdir”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “28 Şubat, tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, 28 Şubat’ın yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Türkiye demokrasi hayatının en karanlık sayfalarını askeri darbe ve muhtıraların oluşturduğunu belirten Keşir, “99 yıllık Cumhuriyet tarihimizde 27 Mayıs 1960’da başlayıp 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine kadarki süreç, milletimize ve demokrasimize yönelen suikastlardır. 28 Şubat darbesi de demokrasi tarihimize ’postmodern darbe’ olarak geçen karanlık bir dönemdir. 28 Şubat, tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimidir. Bu süreç, haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıdır. Darbe sonrası yaşanan kriz, ülkemizin çok değerli yıllarına mal olurken devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak isteyenler için zemin hazırlamıştır. Ancak aziz milletimizin feraseti ve basireti ile çatışma beklentisi boşa çıkmıştır” dedi.

Krizin en ağır faturasının kadınlar ve kız çocuklarına çıkartıldığını ifade eden Keşir şunları kaydetti:

“Başörtüsüne uzanan eller ve ikna odalarında uğradıkları psikolojik şiddet nedeniyle binlerce öğrenci eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Yine binlercesi de okuyamayacağını bildiğinden hayalini kurduğu üniversitenin sınavlarına dahi girememiştir. Eğitim hayatı sekteye uğrayan kadınlar, iş hayatından da çekilmek durumunda kalmıştır. Sayısız anne, eş ve kız çocuğu; yakınlarının askerlik yemin törenine katılmaktan bile mahrum bırakılmıştır. Birtakım siyasi mühendislik projeleri ile Türk siyasetini manipüle etmeye çalışan, binlerce hayatta silinmez acı izler bırakan 28 Şubatçılarına en büyük dersi 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimde ’Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek AK Parti’yi iktidara taşıyan milletimiz vermiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve nihayetinde 15 Temmuz’da demokrasi dışı yolları savunanları ve bunlara destek verenleri tarih affetmemiştir, affetmeyecektir. 28 Şubat’ın 25. yılı vesilesiyle şunu bir kez daha tekrar etmek isterim: Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da anayasamızda tanımını bulan demokratik, laik, sosyal, hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkacağız. Millet iradesinin saygınlığına asla gölge düşürmeyeceğiz. Demokrasimize yapılan her türlü müdahaleye en sert karşılığı aziz milletimizle birlikte vereceğiz. 2002’den bugüne kadar beşeri sermayemizi güçlendirmek ve büyütmek için kadınların eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlayacak pek çok adım attık, atmaya devam edeceğiz. 2053, 2071 yolunda kadınların iş gücüne ve karar alma mekanizmalarına katılımda hak ettikleri yeri alıncaya ve kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye’yi inşa edinceye kadar var gücümüzle çalışacağız.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 25 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18