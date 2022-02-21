AK Parti İzmir’den bağlantı yolu eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Buca Onat Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi’ni Yeşildere ve Bornova Otogar kavşağına bağlayacak bağlantı yolu projesi üzerinden eleştiride bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “7 yıl geçmiş, ortada bir şey yok. 2.5 kilometrelik tüp tünellerin 50 metresi yapıldı. Projenin akıbeti meçhul” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Onat Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi’ni Yeşildere ve Bornova Otogar kavşağına bağlayacak bağlantı yolu projesi üzerine partili yetkililerle bölgeye giderek basın açıklamasında bulundu.

"Ortada hiçbir şey yok"

Başkan Sürekli, projenin yarım kaldığını ifade ederek “3 yıldır görevdeler. 35 milyar lira harcama yaptılar. Borçlanmalarla birlikte 50 milyara yakın kaynak kullanıldı. Ortada hiçbir şey yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Bunlardan biri de Buca Onat Caddesi ve Adnan Menderes Caddesini Yeşildere ve Bornova Otogar kavşağına bağlayacak bağlantı yolu. 2015’te bu proje gündeme geldi, 2017 ihalesi yapıldı. İki firmaya ihale edildi. 7.4 kilometre bağlantı yolu, 2.5 kilometre iki tüp tünel ve viyadükler yapılacak. Tüp tünellerin çok az bir kısmı yapıldı. 2019’da firmaların hak edişleri ödenmediğinden dolayı sözleşme feshedildi ve iş olduğu gibi yarım kaldı. Başkan, en kısa sürede buranın ihalesinin yapılacağını söyledi. Ancak proje olduğu yerde duruyor. Başkan Soyer, 2021 yılında bağlantı yolu yapımının tüm hızıyla devam ettiğini söylüyor. Burada biten bir şey yok. 6 ay önce yapılan ihaleye 25 firma katılıyor. Bu ihale ilgili de ses yok. 7 yıl geçmiş, ortada bir şey yok. 2.5 kilometrelik tüp tünellerin 50 metresi yapıldı. Projenin akıbeti meçhul. Burada akmalar oluyor, gelip vidanjörlerle su tahliyesi yapıyorlar. Projenin akıbeti meçhul” diye konuştu.

“Ankara’da bekleyen projeleri yok”

Hükümetin İzmir’e yaptığı yatırımları sıralayan Başkan Sürekli, “Biz bunları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir’de hizmete aldığı 1 metrelik kara yolu tüneli yoktur. İzmir’e İZBAN’ı kim getirdi? İZBAN’ın hatlarını kim döşedi? 136 kilometrelik İZBAN hattını yaptık, Büyükşehir sadece durakları yapacaktı. Bir kısmını yaptı, bir kısmı eksik kaldı. Sonuçta İzmir’e merkezi iktidar olarak ulaşım altyapısı yönünden tüneller, otoyollar, İZBAN gibi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yaptık ve yapılmaya devam edecek. Ankara’da İzmir Büyükşehir Belediyesinin bekleyen hiçbir projesi, Cumhurbaşkanımızın imzasını bekleyen hiçbir projesi yoktur. Bu bağlantı yolu projesinin bedeli 155 milyon lira. Bu gecikmelerden sonra belki de bu projenin bedeli 1 milyarı geçecek. Gecikmeden dolayı yükü İzmirli çekecek. Sonra da çıkıyorlar, ‘Döviz arttı, ekonomi bozuldu’ diyorlar. Yapsaydınız ya, elinizi tutan mı vardı? 2019’da şartlar çok iyiydi, ‘Hemen ihale yapacağız’ dediniz. Niye yapmadınız? Yapmadıkça da maliyetler yükseliyor. Sonra da isyan ediyorlar, ‘Yapılamaz, döviz arttı’ diyorlar. Algı oyunlarına gelmeyelim. Her şey oy değil. Önemli olan, İzmirlilerin hak ettiği bir yaşam sürmesi” sözlerine yer verdi.

“İnşallah zamanında bitirilir”

Buca Metrosu temel atma törenine ilişkin eleştirilerde bulunan Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen hafta Buca Metrosu temel atma töreni yapıldı. Biz de iktidar olarak bu projeye destek verdik. Önemli bir proje. İnşallah zamanında bitirilir. Bu projenin İzmir için önemini biliyoruz ama temel atma töreninin açılış törenine dönüştürülmesini bir türlü kabul edemiyoruz. Temel atma törenini, açılış törenine dönüştürdüler; çünkü bu proje gayet güzel giderken ihale aşamasında metronun ihalesini 529 milyon lira fazla fiyat veren ikinci firmaya verdiler. 529 milyon liralık bir zarar var ve hala tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Bu durum, projeye gölge düşürülmüştür. İnşallah Hatay metrosuna dönmez. Üçyol-Üçkuyular metrosuna dönmez. İnşallah zamanında bitirilir. Üçyol-Üçkuyular metrosu, belediyenin öz kaynakları ile yapıldı ve bu durum finans yükü getirmedi ama burada 460 milyon Euro kredi kullanıldı. Metro zamanında bitirilmezse bu kredinin geri dönüşü başlayacak ve belediyeye büyük bir finans yükü doğuracak. Temel atma törenine dünyanın masrafı yapıldı. Zamanında bitmesini istiyoruz. 529 milyon liralık şaibeyi ortadan kaldırmak için temel atma törenini merkezi hükümete meydan okumaya çevirmek kabul edilemez. Ayrımcılık varsa, Cumhur İttifakı belediyelerine yapılan ayrımcılıktır.”

"Temel atma, böyle şova dönüştürülmez"

Mali yüklerden şikayet edilmesine karşın temel atma töreninin şova dönüştürüldüğünü söyleyen Başkan Sürekli, “Bunca sıkıntıdan şikayet ediyorlar. Temel atma, böyle bir şova dönüştürülmez. Açılış olsa, hep beraber kutlayalım. Hem şova dönüştürülecek hem hükümete farklı yaklaşımlarda bulunulacak. Ondan sonra bir de bu kadar israf yapılacak. Takdir İzmirlilerin. Başkan ulusal kanallara çıktığı zaman, bir topluluk gördüğü zaman ne söylediğini bilmiyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Baş başa görüşüyorsunuz, çok olumlu konuları istişare ediyorsunuz. Ondan sonra ulusal kanallara çıkıyor, bir topluluk görüyor ve bambaşka şeyler söylüyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Belediye başkanlarının genel siyaset yapmasını kabul edemiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, tüm İzmirlilerin başkanıdır” ifadelerini kullandı.