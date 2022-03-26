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AK Parti İzmir’de vefa buluşmaları devam ediyor

Vefa buluşmalarında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bizde gönüllük ve gönüldaşlık esastır" mesajını verdi.

Politika 26.03.2022, 10:05
AK Parti İzmir’de vefa buluşmaları devam ediyor

Vefa buluşmalarında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bizde gönüllük ve gönüldaşlık esastır" mesajını verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ‘Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, ikinci kez, önceki dönem il yöneticileri ve ilçe başkanları ile vefa buluşmasında bir araya geldi. Sürekli; gruplar halinde gerçekleştirdikleri ve parti çalışmaları ile yerel ve genel konuların ele alındığı buluşmada AK Kadroların dünden bugüne uzanan güçlü köprülerle birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Başkan Sürekli, “AK Parti’nin yolu, her zaman millete hizmet için birlik ve vefanın yolu olmuştur. Kimse aksini söyleyemez ki; 20 yıldır tek başına iktidar olmamızın dayanağı budur. Yaptığımız reformların, vizyoner yatırımların itici gücü budur. Çünkü bizde hasbilik vardır. Yani, karşılık beklemeden çalışma, dava aşkı, gönüllülük ve gönüldaşlık esastır. İşte tam bu esasta buluşarak verimli bir toplantı daha gerçekleştirdik. Tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bizde ‘Ağustos böceği’ yoktur"

Buluşmaya katılan önceki dönem başkan ve yöneticilerin görüş ve önerilerini dinleyen Kerem Ali Sürekli, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “AK Parti, bir millet hareketi olarak iktidar olduğunda, ülkenin hali içler acısıydı. Ekonomik ve sosyal olarak Türkiye’yi ayağa kaldırmak için çok çalıştık. Sen, ben demedik. Yok, olmadı, pes ediyoruz demedik. Sayısız ihanet gördük, kumpasla karşılaştık; sayısız kriz yönettik. Ve hep başardık. Çünkü bizde ağustos böceği yok. Dünden bugüne görev almış tüm kadrolarımız karınca gibi çalıştı. Davamızdan feragat etmeyen, görev alsın almasın millete hizmet aşkından vazgeçmeyen nice arkadaşımız var. İnançta ve hedefte her zaman birleşmeyi bildik. Bir dağ düşünün ki birçok kuş konar kalkar, üstünden geçer. Dağ yine o dağdır. Bizim dağımız ve gücümüz davamızdır. Vefa, vicdanın belleğidir; ortak bahçenin, dostluk ikliminin çiçeğidir, emeğin doğal karşılığıdır. Bu iklimde dedikoduya, itibarsızlaştırma çabasına, fitne ve fesata yer yoktur. Birliğimize, samimiyet ve gayretimize gölge düşmesine izin vermeyiz.”

"2023 ve 2024’e bu emek birikimi ile yürüyoruz"

Düzenledikleri vefa buluşmalarının planlı bir şekilde süreceğini söyleyen Sürekli, 2023 ve 2024 hedeflerine giderken, en büyük gücü, 20 yıllık emek birikiminden alacaklarını söyledi. Başkan Sürekli, “Eş zamanlı ve karınca modeli çalışmalarımızda da vefa ziyaretleri önceliğimiz. Biliyoruz ki; 2023, 2024 hedeflerimize bu emek birikimi ve aktif kadrolarla ulaşacağız. Hiç seçimden seçime alana inen bir parti olmadığımız gibi emek verenlerin heyecanını, üyelerimizin heyecanını gördükçe inancımız daha da artıyor. İlk hedefimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yaparak İzmir’in temsilini güçlendirmek. Daha yolunu, liderini bulamamışların havanda su dövdüğü bu ortamda, kararlılığımızla yeniden milletimizi arkamıza alacağız. Günü geçiştiren, İzmir için tuğla üstüne tuğla koymayan, sözde halkçı CHP’li yerel idarenin suyu ısındı. İzmir’i bu kâbustan hep birlikte uyandıracağız. Hizmetle buluşturacağız. Tevazuyu elden bırakmadan, millete hizmet aşkının etrafında daha güçlü birleşerek başaramayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

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