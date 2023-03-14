AK Parti İzmir’de 6 ilçe başkanı belli oldu

AK Parti İzmir’de milletvekilliği adaylığı için istifa eden 6 ilçe başkanı yerine gelecek isimler, AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

AK Parti İzmir’de milletvekilliği aday adaylığı süreci için Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik ve Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay geçtiğimiz günlerde istifa ettiklerini duyurmuştu. İstifaların ardından boşalan koltuklara gelecek yeni isimler belli oldu.

Yeni isimler belli oldu

AK Parti İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, 6 ilçede boşalan koltuklara yeni atanan isimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, Menemen İlçe Başkanlığına Hakkı Durmaz, Balçova İlçe Başkanlığına Oğuzhan Bizkevelci, Karaburun İlçe Başkanlığına Ahmet Toros, Karabağlar İlçe Başkanlığına Hüseyin Uzun, Gaziemir İlçe Başkanlığına Erdem Kılıç ve Bayraklı İlçe Başkanlığına Metehan Yeğen atandı.