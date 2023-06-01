AK Parti İzmir Milletvekili Özalan: "Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutluyoruz"

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti Milletvekili Özalan ve CHP Milletvekili Çorabatır, Meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı. Çorabatır, TBMM’ye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile birlikte geldi. Rozetini Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’ın taktığı Milletvekili Çorabatır, Antalya’nın Türkiye’nin en güzel şehri olduğunu söyleyerek, Antalya için çalışacağını ifade etti.

Milletvekili Özalan ise yaptığı açıklamada, “Bu kadar üst üste seçim kazanan, milletin teveccühünü kazanan, bu kadar iktidar olan hiçbir devlet başkanı yok. O yüzden böyle bir genel başkana, böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğum için hem mutluyuz hem de onurluyuz. Ben de tabii ki AK Parti’nin bir milletvekili olarak, bir neferi olarak bu parlamento çatısı altında milletimize hizmet etmek için çok onurlu ve çok mutluyum. Tabii Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu süreç çok uzun bir maraton. Futbolcuları özellikle kutlamak istiyorum. Böyle bir şampiyonluğa ulaşmak çok büyük fedakarlıklar, çok büyük çalışmalar gerektiriyor. Hak ettikleri bir şampiyonluk diye düşünüyorum ben. Tabii Şampiyonlar Ligi’nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok” açıklamasında bulundu.