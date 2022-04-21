banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
OYDER Başkanı Turgay Mersin görevinden istifa etti
Buğdayın kilosu 5 lira 483 kuruş!
Buğdayın kilosu 5 lira 483 kuruş!
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Talep ve sorunları formülize ederek çözüme kavuşturacağız"

İzmir’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un AK Parti İl Başkanlığı’nda depremzedeler ile yaptığı toplantının ardından İZDEDE Başkanı Haydar Özkan ile birlikte kameraların karşısına geçen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, gelinen noktada talep ve sorunların formülize edilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Politika 21.04.2022, 04:16
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Talep ve sorunları formülize ederek çözüme kavuşturacağız"

İzmir’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un AK Parti İl Başkanlığı’nda depremzedeler ile yaptığı toplantının ardından İZDEDE Başkanı Haydar Özkan ile birlikte kameraların karşısına geçen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, gelinen noktada talep ve sorunların formülize edilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar için geldikleri İzmir’de, AK Parti İl Binasında depremzedeler ile bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve İZDEDA Başkanı Haydar Özkan basın açıklamasında bulundu. Nasır yapmış olduğu açıklamada, depremzedelerin talep ve sorunlarının formülize edilerek kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

“Yılsonuna kadar 5 bin 50 konut hak sahiplerine teslim edilecek”

30 Ekim depreminin akabinde AK Parti Milletvekilleri olarak sahadaydık diyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “O acılı günden sonraki süreçte her günün kendi bulunduğu sürece ait sorunlar oluştu. İlerleyen süreçte devletimiz hızlı bir şekilde hareket ederek aradan geçen 1,5 yıllık bir sürede 650 konutu teslim etti. Proje alanlarından Rıza Bey apartmanı olarak ifade ettiğimiz yerde bina sakinlerinin talepleri doğrultusunda gelişen proje değişikliğinden dolayı süre biraz uzadı. Mayıs ayı sonunda bin 391 konut, 353 iş yeri proje alanlarında, rezerv alanlarında da yine mayıs ayında 397 konut ve bu yılın sonuna kadar 5 bin 40 konut hak sahiplerine teslim edilecek. 30 Ekim depreminde binası ağır hasarlı olan vatandaşlarımız ile ilgili hiç kimse dışarı da kalmamış ve bu süreçte de hak sahibi olacaklar” dedi.

“Konuları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız”

DASK ile ilgili sahada tespit edilen bazı sorunların olduğunu belirten Nasır, “Orta hasarlılar ve az hasarlılar ile ilgili çözüm noktasında talepler var. Onları vatandaşlarımız bakanlarımıza söylemiş oldular. Önceden daha farklı sorunlar ve talepler vardı. Gelinen noktada bunlar ikiye üçe düştü. Bunları da formülize ederek ve hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bu konuların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“İzmir’de her an 7 büyüklüğünde deprem oluşma riski var”

Bu noktada özellikle ifade etmek istediğim bir şey var diyen Nasır, “Bir gerçek var ki, İzmir’in yüzde 70 yapı stokunun komple değişmesi gerekiyor. Sadece bu güne kadar TOKİ ve şu anda yapacağımız 5 bin 40 konutla hükümet olarak İzmir’de 25 bin konutun dönüşümünü yaptık. İzmir birinci derece deprem bölgesi ve bugün AFAD tarafından açıklanan veride; 21 fayın 13 tanesi hareket halindeki faylar ve her an 7 büyüklüğünde deprem oluşma durumu olan bir kentte yaşıyoruz. Burada bütün dinamiklerin birlikte hareket etmesi lazım. Acılar yaşandıktan sonra devlet her türlü çabayı gösterecektir ama önemli olan o acıların yaşanmadan önlemler alınması gerekir ve İzmir’in de böyle bir gerçeği var. Bu anlamda da yerel yönetimlerin de bu noktada çok hızlı bir şekilde hareket ederek katkı koyması gerekir. Bugüne kadar İzmir’de Büyükşehir Belediyesi sadece ve sadece 2005 yılında çıkan belediye yasasının bir maddesiyle 960 tane konut yapmıştır. Yaklaşık 700 bin konutun değişmesi gereken bir kentte belediyenin ve bütün dinamiklerin birlikte hareket ederek bu sorunları çözmesi gerekir” diye belirtti.

“Umutlu ve mutlu ayrılıyoruz”

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar inşaat, kredi ve emsal ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Bunların hepsi konuşuldu ve neler yapılabileceğine dair önümüze bir yol hartası çizildi. Depremzedelere karşı göstermiş oldukları özverili çalışma, bize karşı göstermiş oldukları sorumluluk ve devletin babalığını bizlere yansıttıkları için her iki bakanımızı da teşekkür ederiz. DASK, rezerv alanı dağıtım konusu, rezerv alanındaki hayatını kaybeden dostlarımızın ailelerine verilecek konutların konusu konuşuldu. Hepsi hemen hemen bir sonuca bağlanıyor gibi oldu. 17 vatandaşımızın birinci proje alanında konutsuz kaldığı gibi bir durum vardı. Onunla ilgili Necip vekilimiz güzel bir yol gösterdi. Biz buradan umutlu ve mutlu ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki programların ardından her iki bakanın da sabah saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
parçalı bulutlu