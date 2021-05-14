AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’den başkanlar toplantısında Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilin AK Parti il başkanlarıyla yaptığı telekonferans görüşmesinde tüm il başkanları adına konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İsrail’in Filistin’deki zulmüne yönelik mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin AK Parti il başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma toplantısında tüm il başkanları adına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli konuştu. Başkan Sürekli, “Sadece dünyadaki Müslümanların değil insanlığın kıblesidir Kudüs. Bağımsızlıktır, adalettir, namustur. Ona reva görülen bu zulmün hesabı muhakkak ki sorulacaktır. Bugün Filistinli kardeşlerimize, bayram namazını işgal altında, bombaların altında kıldıran karanlığın orduları, nihayetinde mağlup olacaktır. Hamdolsun ki; şahsınızın kabiliyet ve örnek liderliği ile şirazesi kaymış, gözü dönmüş bu dünya düzenine, teröre, adaletsizliğe ve zulme dur diyebilen bir Türkiye’yiz. Zalimin karşısında ve daima ezilenin yanında olduğumuzu tüm dünyaya gösterebiliyorsak, bu sayededir. Bugün tüm dünya mazlumlarının umudu, sizin cesaretli ve kararlı duruşunuzdur. İnşallah bu mukaddes toprakların ve Filistinli kardeşlerimizin çektiği cezanın sonu da sizin liderliğinizde gelecektir. Bizler de sayenizde ve izinizde bu kutlu davanın yolcuları olmaktan ve sorumluluk almaktan gururluyuz. Size layık olmak üzere, davamıza sahip çıkıyor ve çalışıyoruz. Bilmenizi isteriz ki ülkemizin tüm dünyaya insanlık dersi veren güçlü tutumunun muvaffakiyet getirmesi için tüm il teşkilatlarımız teyakkuzdadır. Kudüs’ü Şerifi hedef alanlara, masumların kanını akıtanlara ve bu acıya seyirci kalanlara yaptığınız çağrılar, her bir ilimizde, ilçemizde köyümüzde yankılanmaktadır. AK Parti il teşkilatları olarak tüm imkan ve maneviyatımızla Kudüs’e bayramı getirecek direnci büyütmek için çalışıyoruz. Milletimizle tek vücut olduk, dimdik arkanızdayız. Allah ayağınıza taş değdirmesin, yolumuzu açık etsin” ifadelerine yer verdi.