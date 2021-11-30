AK Parti İstanbul’dan bir günde 4 Bin 55 ev ziyareti

AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanlığı, Şehit yakınları, gazi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere yaklaşık bin kişilik ekiple 1 günde toplam 4 bin 55 ev ziyaret etti.

AK Parti İstanbul, İl Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Sevim Sayım Madak’ın koordinesiyle İstanbul’un 39 ilçesinde “Sosyal Politikalar Sahada Çalışmaları” kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor. “Sosyal Politikalar Sahada Çalışmaları” kapsamında şehit yakınları, gazi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere birebir ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bin kişiden oluşan ekip bir günde 1.700’ü engelli ailesi olmak üzere 4 bin 55 haneye misafir olundu. Ev ziyareti gerçekleştiren ekipleri, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de selamları iletti. Görüşmelerde vatandaşların sorun, öneri ve talepleri ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

831 kişi AK Parti’ye üyelik başvurusunda bulundu

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak ise Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Madak, görüşmelerin akabinde AK Parti’ye üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini bizzat yaptı. İl genelinde yapılan çalışmaların neticesinde toplam 831 vatandaş AK Parti’ye üyelik başvurusunda bulundu.