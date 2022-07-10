AK Parti İstanbul Teşkilatı’ndan Müjdat Gezen’e telefon

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, vatandaşları arayarak 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye herhangi bir mesajlarının olup olmadığını soruyor. Teşkilat, bu çerçevede aralarında muhalif duruşuyla bilinen tiyatrocu Müjdat Gezen’in de bulunduğu çok sayıda kişiyi aradı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 2023 seçimleri öncesi çalışmalarına hız verdi. “Yazımız, tatilimiz yok, İstanbul’umuz var! Yüz Yüze 100 Gün” sloganı ile yola çıkan AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla çözüm önerileri üzerine de istişare eden partililer, kentte yaşayan vatandaşları telefonla da arayarak 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye herhangi bir mesajlarının olup olmadığını sorma kararı aldı. Siyasi görüş ve partileri fark etmeksizin vatandaşları arayan AK Parti teşkilatının bu çerçevede muhalif duruşuyla bilinen tiyatrocu Müjdat Gezen’i de aradığı öğrenildi. Gezen’in telefonu sekreteri tarafından açılırken, yine teşkilatın birçok muhalif ismi arayarak iletişim kurduğu öğrenildi.