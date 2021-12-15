AK Parti İstanbul milletvekili Özsoy: "O hareketi millet adına Kılıçdaroğlu’na ve CHP grubuna aynen iade ediyorum"

AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı el hareketinin millete hakaret olduğunu belirterek "O hareketi millet adına Kılıçdaroğlu’na ve CHP grubuna aynen iade ediyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el hareketine değinerek, "Bu hareket milletimize karşı yapılmış bir harekettir ve ben de milletin bir vekili olarak o hareketi millet adına Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP grubuna aynen iade ediyorum" dedi. Bu sözler üzerine CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, AK Parti milletvekili Özsoy’a “Haddini bileceksin” sözleriyle karşılık verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Özsoy’a tepki gösterdi.