AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, “İP’in ucu kaçtı” diyerek şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti’li Lütfü Türkkan’ı eleştirdi.

Yakın geçmişte gazeteci dövdüren, meclisi ziyaret eden şehit yakını ile alay eden Lütfü Türkkan’ın şimdi de şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfüler etmesi her kesimden tepkilere neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Türkkan’ın daha önce de şehit yakınlarına saygısızlık yaptığını belirtip, 2021 bütçe görüşmelerinde yaşanan benzer bir olayı hatırlattı.

Şehit babası ile alay etmeye kalktı

Boyraz yaptığı açıklamada, “Geçen sene bütçe görüşmelerinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün kıymetli babaları özel bir izinle meclisi ziyaret etmişti. Bu duruma şahit olan Lütfi Türkkan da hemen telefonuna sarılarak fotoğraf çekmiş ‘kim bu sarıklı cübbeli’ diye tweet atmıştı. Kişinin kim olduğu anlaşılınca da geri adım atarak tweetini silmişti. Böylelikle de asıl hedefinin milletin has be has değerleri olan sarık, cübbe olduğunu da gözler önüne sermiş oldu” dedi.

“Katranı kaynatırsan olur mu şeker”

Boyraz fıtratın ve huyun değişmediğinin altını çizip, “Dün bunlar yaşanırken bugün gerçekleşen olay aslında özün hiç değişmediğini gösteriyor. Derler ya hani ‘Katranı kaynatsan olur mu şeker’ bu durum da öyle yani. Bir şehit yakını yaklaşıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Lütfü Türkkan ne yapıyor? Adamı kafa kola alıyor, boynunu sıkıyor, konuşturtmuyor. Sonra bacısına sövüp adamı itiyor. Şehit yakının bacısına sövüyor. Her şeyi bırakın, mecliste bulunan bir partinin grup başkanvekili bir vatandaşın bacısına sövüyor” dedi.

Vatandaş cevabını sandıkta verecek

Vatandaşın yaşananlara sandıkta cevap vereceğini ifade eden Boyraz, “Dün şehidin babasını aşağılayan, bugünse şehit yakının bacısına söven Lütfü Türkkan ve partisine bu millet en güzel cevabı sandıkta verecektir. Bu aziz ve necip millete parmak sallayan, milleti hor görüp aşağılayan, daha da ileri gidip anasına bacısına söven bu densizleri, bu hadsizleri; feraset ve basiret sahibi bu millet sandığa gömecek ve tarihin tozlu raflarındaki layık olduğu karanlığa gönderecektir. Hiç bir parti, hiç bir anlayış şehitlerimizden daha önemli değildir. Bu aziz vatan kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Biz de bu emanete canımız pahasına sahip çıkmaya hiç durmadan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.