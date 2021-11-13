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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ‘Sandık Tamam’ hamlesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ‘Sandık Tamam’ hamlesi kapsamında 2023 seçimlerinde görev alacak sandık görevlileriyle Bağcılar’da bir araya geldi.

Politika 13.11.2021, 13:02
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ‘Sandık Tamam’ hamlesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ‘Sandık Tamam’ hamlesi kapsamında 2023 seçimlerinde görev alacak sandık görevlileriyle Bağcılar’da bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde vazife alacak sandık görevlilerine yönelik “Sandık Tamam” projesi başlattı. Proje kapsamında 39 ilçede 31 bin 124 sandıkta görev yapan 62 bin 248 sandık görevlisi ev ve iş yerlerinde ziyaret edildi. Proje kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Bağcılar Kadın Kolları ve İlçe Gençlik Kolları’yla Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Ziyaretlerin bugünkü ayağında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile 650 ev ve iş yerini ziyaret etmeye başlayan Başkan Kabaktepe, bugüne kadar verilen emek için teşekkür etti hem de 2023 seçimlerine yönelik istişare ve bilgilendirme yaptı.

“Sandık Tamam” hamlesi kapsamında yapılanları anlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Biz Türkiye’deki siyasal sistemi bir seçim olarak seçim yarışı olarak gördüğümüz için sandıkla ilgili çalışmalarımızı seçime kadar olan kısımlarını da gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Birileri gibi gayrinizami halk yöntemleriyle savaşa değil seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizdeki birlikteliği, beraberliği, kardeşliği bozacak söylemlerinin tam tersine hep beraber Türkiye olmamın gereğini ortaya koyarak demokrasiye ve hukukun içerisinde kalarak seçim çalışmalarımızı en güzel şekilse yürütmeye gayret ediyoruz. Yani yaklaşık 1 ay içerisinde İstanbul teşkilatları 62 bin sandık görevlimizi 49 bin 717 arkadaşımızı evinde ziyaret ettik. İnşallah 62 bine hep beraber tamamlayacağız. Bugün Bağcılar’da da 650’nin üzerinde evimizi ziyaret edeceğiz. Geldiğimiz bu noktada Türkiyemiz’in ana muhalefet partisi bu söylediğim hususla ilgili sanki gömleğe düşman, lekeye düşman değilmiş tavrını göstererek birçok konuda Misak-ı Milli’ye de tam bağımsızlığa da ihanet edecek davranışlar içerisine girmiş” açıklamasında bulundu.

“2023 seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan”

Muhalefet partileriyle ilgili de konuşan Başkan Kabaktepe, “Çıkıyor CHP’nin genel başkanı diyor ki ‘Bu terör örgütlerine karşı operasyon yapılacak olan tezkereye destek vermek cumhuriyete ihanettir’ diyerek Misak-ı Milli’yle ayrı düştüğünü ve ihanet ettiğini tescil ediyor. Yeni bir motor bulmuşlar, adı söz değiştiren. Formula arabasına taksalar bay CHP’nin motoruyla formulada kesin herkes birinci olur. Parti var, adı İYİ. Bir tane milletvekili var, gösterdiği davranışı kötü kelimesi bile anlatmaya yetmez. İnsanın boynuna sarılıp ağza alınmayacak sözleri söyleyen bir milletvekili var. Sonra özür dileme erdemini bile gösteremeyen, özür dilerken hakaret ettiği, en büyük kötülüğü yaptığı insanın gözüne bakıp hakkını helak et diyemeyen sadece yaranmak için kendi partisinin yönetiminden özür dileyen bir inanla karşı karşıyayız. Bu çok kötü bir davranış. 2023 seçimlerinin galibi ve zaferi AK Partidir. 2023 seçimlerinin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 2023 seçimlerini AK Parti’den alacak parti henüz Türkiye’de kurulmadı. Muhalefetin bazı temsilcilerinin sanki seçim kazanmış gibi konuşmalarına ve davranışlarına serap gören çöl yolcusu olarak görüyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Belediyeler, yerel yönetimler, hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız çalışmalarını yürütürken eğer bunun siyasi ayağını oluşturamıyorsanız gerçekten o çalışmalarının bir noktaya kadar olduğunu göreceksiniz. İşte AK Partimizin en büyük özelliği eser siyasetiyle beraber hizmet siyasetiyle birlikte gönül siyasetini de beraberinde yürütüyor olması” şeklinde konuştu.

İl Seçim İşleri Müdürü Şengül Karslı da konuyla ilgili olarak, “Her kapıda her sokağında her metresinde sizin alın teriniz var ve ayak iziniz var. Bu büyük çalışmanın üstesinden hep birlikte kenetlenerek geldik. İnşallah milletimizin desteği ve sevgisiyle yürüdüğümüz büyük Türkiye yolculuğunda tekrar dünya lideri Cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçtirmek için daha çok çalışacağız” dedi.

“Sandık Tamam” projesiyle 2023 seçimlerinde sandıklarda 100 bin sandık görevlisini vazifelendirmeyi planlayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, milletin emaneti olan oyların hakkaniyetle yerine ulaşmasını amaçlıyor.

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