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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB’ye "çınar ağacı" tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çırağan Caddesi üzerindeki 112 ağacını kesmesine tepki gösterdi. Altunay, “Taksim Meydan’da 8 tane ağacın köklerinden sökülerek başka bir yere nakledilmesine karşı çıkanlar ve devletimize yapılan o hareketler milyarlarca dolar zarara sebebiyet vermiştir. O zaman İBB başkanı onları kahraman ilan etmişti. Acaba bugün yapılan sessiz eylemin karşılığında hiçbir kelamınız olmayacak mı?” dedi.

Politika 15.03.2022, 12:42
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB’ye "çınar ağacı" tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çırağan Caddesi üzerindeki 112 ağacını kesmesine tepki gösterdi. Altunay, “Taksim Meydan’da 8 tane ağacın köklerinden sökülerek başka bir yere nakledilmesine karşı çıkanlar ve devletimize yapılan o hareketler milyarlarca dolar zarara sebebiyet vermiştir. O zaman İBB başkanı onları kahraman ilan etmişti. Acaba bugün yapılan sessiz eylemin karşılığında hiçbir kelamınız olmayacak mı?” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Altunay, teknik açıdan, idari açıdan ve bilimsel açıdan ciddi hatalar olduğunu dile getirdi.

“Önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, “Daha önce adalardaki atları kurtarmak için gittiler, atlardan kurtulup geldiler. Daha sonra belki dünyanın en önde olan hayvan bakım merkezlerini dönemimizde yaptık ve İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler o güzel mekanı onlara mezar edip geldiler. Yakın zamanda şahit olduğumuz asırlık çınar ağaçlarını da gereken tedbirleri almadan, maalesef önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler. Biliyorsunuz bu cadde İstanbul’un silüetini ve tarihini dokusunu ciddi şekilde bozmuştur. Bir gecede 39 tane ağacın kesilmesi ne alama geldiğini kısaca ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu ağaçlarda bu hastalık ilk defa teşhis edilmedi. Daha yıllar evvelinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha evvel de kesimler yapıldı. Ama senede 4-5 tane ağaç keserek gerekli yayılmayı önleyerek ve tedavi yönetimini kullanarak bu ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda 3 tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan, idari açıdan ve bilimsel açıdan hatalar var. Kesmek için izin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü’nden maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

“100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz ”

“Yangından mal kaçırırcasına bir gece 100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz. Birkaç sene sonra Çırağan Caddesi bu çınarlara mezar mı olacak?" diyen Altunay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ağaç türü suyla barışık yaşayan bir ağaç türüdür. Acaba yazın gerekli sulamalar yapılamadı mı? Kışın yapılan tuzlamalarda zarar mı gördüler? Asfaltlama çalışmalarında yeterince koruyamadılar mı? Budama yapılmaması gereken bu ağaç türüne budama yapılarak, hatta kesim aletleri dezenfekte edilmeden yapılarak mı bunlara büyük zarar verilip yayılmasına sebep mi oldular. Kamuoyunun ciddi tepkisi ve endişeleri var. Daha kısa sürece Taksim Meydan’da kamu yararı olarak yaptığımız o devasa projede 8 tane ağacın yerinden kesilerek demiyorum, köklerinden sökülerek itinayla başka bir yere nakledilmesine karşı çıkanlar ve telafisi yıllar alacak devletimize, hükümetimize yapılan o hareketler milyarlarca dolar zarara sebebiyet vermiştir. O zaman İBB başkanı onları kahraman ilan etmişti. Acaba bugün yapılan sessiz eylemin karşılığında hiçbir kelamınız olmayacak mı? Son iki yılda kesilen ağaç sayısı 112’dir. Bu böyle giderse biz orada tarihi çınarları göremeyeceğiz demektir. Çevre Bakanlığımızın, hükümetimizin bu konudaki hassasiyeti çok yüksek düzeyde bir ağacın kat edilmesine gönlümüz razı olmuyor. AK Parti İl Başkanlığı olarak bunların takipçisi olacağız. Gerekirse bu incelemeleri bizzat biz yapacağız. Müsilaj ortaya çıktığında bir zamanlar maalesef temel atmama töreni yaparak suyun temizlenmesine mani olarak sebebiyet verdikleri yere, bakanlık olarak el attık ve 3 gün içinde bir çalıştay yaptık bu çalıştay sonunda bütün Marmara’yı temizleme karar aldık ve bu sene balıkçılarımız bize balık yedirdiler. Aynı hassasiyeti burası içinde göstereceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

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