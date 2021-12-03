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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli’de engellilerle buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli’de engelli vatandaşlarla buluştu. Kabaktepe, “Engelli kardeşlerimiz için yapacağımız şeyleri sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz” dedi.

Politika 03.12.2021, 12:59
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli’de engellilerle buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Şişli’de engelli vatandaşlarla buluştu. Kabaktepe, “Engelli kardeşlerimiz için yapacağımız şeyleri sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Şişli’deki AK Nokta’da görev yapan engelli parti üyeleriyle bir araya geldi. Kabaktepe, üyeleri tek tek selamladıktan sonra kendilerine gül ve hediye paketi verdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de kırmayan Kabaktepe, daha sonra standın başına geçerek partiye üye olmak isteyen vatandaşların kaydını aldı. Burada bir konuşma yapan Osman Nuri Kabaktepe, engellilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları sosyal sorumluluk olarak değil, bir zorunluluk olarak gördüklerini ifade etti.

“Sosyal sorumluluk değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız şeyleri bir sosyal sorumluluk bağlamında değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Yani öyle bir şeyin lütfedilmesi gibi değil, yapmamız gereken, nefes almak gibi, yemek yemek gibi, adam atmak gibi, zorunlu bir eylem olarak görüyoruz. Bunun için Anayasal düzenlemeleri 2002, 2003 yılından beri yapmaya gayret ediyoruz. Bazen boş zaman dolduralım, vakit boş şuraya gidelim denir ya işte bu o manada yapılacak bir çalışma değildir. Bunu yapmazsak olmaz. Engelli kardeşlerimizle ilgili tüm çalışmalarımızı kesinlikle olması, gerçekleştirilmesi, yerine getirilmesi zorunlu olan çalışmalar ve faaliyet alanları olarak görüyoruz. Bu sebeple engelli yasasını ilk hükümetimiz döneminde çıkarabildik. Bu sebeple Anayasamızda pozitif ayrımcılıkla ilgili bir şeyler yapabildik. Onun için engelli kardeşlerimizin hem kamu hem de özel istihdamda belli kotalarla çalıştırılma zorunluluğuna dair birtakım düzenlemeleri yapabildik. Bugünden sonra da hem kentlerimizin engelsiz bir kent haline getirilip yaşanabilir kılınması hem de ülkemizin engelsiz bir ülke haline gelmesi için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel şeylere imza atacağız. Bu farkındalık gibi vesilesiyle tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dünyayı, bu ülkeyi, bu şehri beraber paylaşıyoruz, tüm kardeşlerimizle birlikte aynı eşitlik, duygu, hakkaniyet ve hep birlikte yaşamak zorundayız” diye konuştu.

“Bugün çok mutlutuz, hep böyle olalım İnşallah”

Programa katılan bir engelli annesi, “Bugün çok mutluyuz, iyi ki varsınız. İnşallah hep böyle olalım. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi. Engelli parti üyelerinden Emircan Satlık ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Başkanımız bize gül ve bir de paket verdi” diyerek duygularını ifade etti.

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