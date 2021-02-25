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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ekibi belli oldu

AK Parti İstanbul Teşkilatında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevi devreden eski İl Başkanı Bayram Şenocak, halefi Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi. Yeni İl Başkanı Kabaktepe de Şenocak'a teşekkür etti.

Politika 25.02.2021, 17:25
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ekibi belli oldu

Devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 
Bu arada yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı de bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından il yürütme kurulu belli oldu. İstanbul teşkilatının yeni dönem yönetim kurulu şöyle gerçekleşti:
1- İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe
2- Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım
3- Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk
4- Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı
5- Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe
6- Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin
7- Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak
8- Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur
9- Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin
10- Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya
11- İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü
12- Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan
13- Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay
14- Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener
15- İl Sekreteri: Fatih Coşar
16- Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan
17- Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin

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