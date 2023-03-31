AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe, “Hem demokrasimize, hem birliğimize, kardeşliğimize hem de siyasi hayatımızın göstergesi olan partilere bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kabaktepe, “Bu ve benzeri terör hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım. Bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gerçekleştirilen bu hain saldırı bizleri üzdü. Belki üzüldük kelimesi yetersiz kalır. Hem demokrasimize, hem birliğimize, kardeşliğimize, hem de siyasi hayatımızın göstergesi olan partilere bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımızla hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz. Genel Başkan Meral Hanım’a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm İYİ Parti camiasına ve milletimize geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Biz her zaman hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, noktalı virgül koymadan bu tip saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kabaktepe, açıklamasının ardından parti binasından ayrıldı.