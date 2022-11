AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe taksicilerle toplantıda bir araya geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda taksicilerin sorunlarını dinleyen Kabaktepe, “Ulaşım, İstanbul’un en temel sorunlarından bir tanesi. İstanbul 7-24 yaşayan bir kent. Bu kentin hiç uyumadan hizmet veren sektörlerinden biri de taksicilerimiz. Bunun farkında olarak hareket etmek lazım” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, taksici esnafının havalimanında ve il genelinde yaşadıkları sorunları ele almak üzere İstanbul Havalimanı’ndaki kooperatif binasında toplantı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak söz alan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, “İstanbul’da şu taksici problemleri çözülsün. İstanbul’da taksicilik problemleri hat safhada, her gün televizyonlarda. Biz ufak bir esnafız. Kötü her yerde var, kötü taksici de var, kötü hakim de var, savcı da var, polis de var, asker de var. 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda darbecilerin karşısına çıkan ilk bu taksiciler ve kuleye çıkan da yine bu taksicilerdi” dedi.

Katılımcıların arasında bulunan ve taksici esnafının sorunlarını dinleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Biz yıllardır Arnavutköy ilçemizde ticari taksilerin varlığını özlemle bekledik. Çünkü ticari taksinin olmadığı yerde korsan diye tabir ettiğimiz olumsuzluk peydah oluyor. Burada kontrol edilemez bir mekanizmayı idare etmenin güçlüğünü hepiniz anlarsınız. Elbette taksici kardeşlerimizin problemlerini dinledik, onların çözümü gerekiyor ama halk tarafından da baktığımız zaman bir takım serzenişler var. Tahmin ediyorum bu iki sorun birbirini besliyor. Dolayısıyla sorunun olduğu alanların ortadan kaldırılmasıyla problemlerin ortadan kalkacağını biliyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Taksi konusu sadece ulaşım ve taşıma hizmeti değil aslında bir kentin hem kültürüne, hem yaşam biçimine hem insani ilişkilerine etki eden bir sektörden bahsediyoruz. İstanbul 7-24 yaşayan bir kent. Bu kentin hiç uyumadan hizmet veren sektörlerinden biri de taksicilerimiz. Bunun farkında olarak hareket etmek lazım” şeklinde konuştu.

Korsan taksiciliğin bitirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Kabaktepe, “Kentte ulaşımın geleceğinin planlanması için taksi esnafının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile daha yakından çalışması gerekiyor. Ulaşım, İstanbul’un en temel sorunlarından bir tanesi. Minibüsümüz, metrolarımız, otobüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Dedik ki bu arkadaşlarımızla birlikte bir masa kuralım. Kentin gelişimini beraber planlayalım. Bunu konuşarak ortak bir yol bulmak lazım”’ ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, kooperatif üyeleri ve taksi şoförleri katıldı.