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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Bunların hizmet ve eser siyaseti değil, ‘kapkaç siyaseti’ yaptıklarını biliyoruz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bunların hizmet ve eser siyaseti değil ‘kapkaç siyaseti’ yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Guguk kuşu siyaseti yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Bunların Türkiye için, İstanbul ve İstanbullular için bir şey üretme derdinde değil şahsi ikballeri için merdiven siyaseti yaptıklarını biliyoruz” dedi.

Politika 18.12.2021, 13:26
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Bunların hizmet ve eser siyaseti değil, ‘kapkaç siyaseti’ yaptıklarını biliyoruz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bunların hizmet ve eser siyaseti değil ‘kapkaç siyaseti’ yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Guguk kuşu siyaseti yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Bunların Türkiye için, İstanbul ve İstanbullular için bir şey üretme derdinde değil şahsi ikballeri için merdiven siyaseti yaptıklarını biliyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları, Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda bir araya geldi. 2 gün sürecek kamp programında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve 962 mahalle başkanı katıldı.

Kabaktepe burada yaptığı konuşmasında, mahalle başkanlarına hitaben, herkesin üzerine düşen çok büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek, “Başta Türkiye’miz olmak üzere gönül coğrafyamız, yani dünyamız bir değişim ve dönüşümün arifesindedir. Bu dönüşümü ön gören ve ön gördüklerine göre çalışan siyasetin adı AK Parti’dir. Çünkü biliyoruz ki, değişime kayıtsız kalanlar bir varlık gösteremezler” dedi.

“32 bin sandıkta yapacağımız çalışmalar 2023 zaferinin en temel lokomotifi olacaktır”

İstanbul’da yapacakları çalışmaların sadece sahada kalmayacağını ifade eden Kabaktepe, “Bugün bizim Bağcılar’da, Esenyurt’ta, Beşiktaş’ta Sarıyer’de, Kartal’da, Tuzla’da, Üsküdar’da yani İstanbul’un 962 mahallesinde yetmiş bin sokağında, 32 bin sandığında yapacağımız çalışmalar, ortaya koyacağımız bir gayret, emin olunuz ki bir bereket halkası oluşturacak, dalga dalga tüm kentlerimize yayacak ve 2023 zaferinin en temel lokomotifi olacaktır” diye konuştu.

İstanbul’un kendileri için sevdaları, olmazsa olmazı ve vazgeçilmezi olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, “İstanbul, Türkiye’dir. İstanbul sadece üzerine siyaset yapılan bir kent değil, üzerinden siyaset üretilen bir kenttir. Çünkü İstanbul sosyolojisi Türkiye sosyolojisidir. Biliyoruz ki, bu sosyoloji AK Parti’den yanadır. İstanbul AK Parti’den yanadır. Yani AK Parti, bu sosyolojinin siyasette vücut bulmuş halidir” ifadelerini kullandı.

“Bizlerin cadde ve sokaklara sahip çıkmamız, siteleri ve mahalleleri kuşatmamız gerekiyor”

Toplumdaki mahalle kültürünün zayıfladığını dile getiren Kabaktepe, “Bu eşsiz kültürümüzü, modern hayat biraz zayıflattı. Mahalle demek, insanın değer dünyasının inşa ettiği mekanlar demektir. Ancak bizler, insanı inşa eden şimdi cadde ve sokaklara sahip çıkmamız, siteleri ve mahalleleri kuşatmamız gerekiyor” dedi.

“Bunların hizmet ve eser siyaseti değil, kapkaç siyaseti yaptıklarını biliyoruz”

Kabaktepe, mahalle başkanlarına, 2024 yerel seçimleri için hazır olmaları önerisini vererek, şunları kaydetti:

“Hazırlıklarımızı yapalım, gerekli çalışmalarımızı hız kesmeden devam edelim. Emin olun biz başarıya ulaşacağız. Bizler bu güne kadar ki bütün başarılarımızı siz değerli teşkilatımız ile kazandık. Bundan sonra ki başarılarımızı da eminim ki siz değerli kardeşlerimle kazanacağız. 2023 ve 2024 seçimlerinde ki zafer türkülerini balkonda değil, İstanbul’un en büyük meydanın Recep Tayyip Erdoğan ile söyleyeceğiz. Bundan il başkanınız olarak zerre derece şüphem yoktur. Niçin bu kadar eminim biliyor musunuz? Çünkü Türkiye’de 2023 seçimlerinde adı geçen isimleri düşündüğümde bunların millete hizmet derdinin olmadığını ve bunun kitabını yazan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında şanslarının olmadığını biliyorum. Bunların halkın dertleri ile dertlenme sevdalarının olmadığını biliyorum. Bunların Türkiye aşkı, İstanbul sevdası olmadığını biliyorum. Bunların hizmet ve eser siyaseti değil kapkaç siyaseti yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Guguk kuşu siyaseti yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Bunların Türkiye için, İstanbul ve İstanbullular için bir şey üretme derdinde değil şahsi ikballeri için merdiven siyaseti yaptıklarını biliyoruz.”

Kabaktepe, şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Akıncılar” şiirini okuyarak konuşmasını sonlandırdı.

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