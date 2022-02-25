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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Bu milletin kendi kendini yönetebilme hikayesine en büyük darbeyi oluşturan süreçlerden birisi 28 Şubat’tır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Türkiye’de bu milletin kendi kendini yönetebilme hikayesine en büyük darbeyi oluşturan süreçlerden birisi 28 Şubat, ama bu zihinsel yapının bir şekilde devam ettiğinin farkında olarak, özgürleşmenin ve halkımızın bireysel tercihlerinin önünde de herhangi bir engelin oluşmamasına dair mücadeleyi de unutmamak gerekir" dedi.

Politika 25.02.2022, 19:35
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Bu milletin kendi kendini yönetebilme hikayesine en büyük darbeyi oluşturan süreçlerden birisi 28 Şubat’tır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Türkiye’de bu milletin kendi kendini yönetebilme hikayesine en büyük darbeyi oluşturan süreçlerden birisi 28 Şubat, ama bu zihinsel yapının bir şekilde devam ettiğinin farkında olarak, özgürleşmenin ve halkımızın bireysel tercihlerinin önünde de herhangi bir engelin oluşmamasına dair mücadeleyi de unutmamak gerekir" dedi.

Pendik Belediyesi ev sahipliğinde 28 Şubat’ın 25. yıl dönümünde “Milli İradeye ve Milletin Değerlerine Karşı Bir Darbe: 28 Şubat” paneli Atatürk Kültür Merkez’inde gerçekleştirildi. Düzenlenen programın açılış konuşması AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz üstlenirken, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Araştırmacı Yazar İdris Kardaş da konuşmacı olarak yer aldı.

Panel açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Türkiye’de bu milletin kendi kendini yönetebilme hikayesine en büyük darbeyi oluşturan süreçlerden birisi 28 Şubat, ama bu zihinsel yapının bir şekilde devam ettiğinin farkında olarak, özgürleşmenin ve halkımızın bireysel tercihlerinin önünde de herhangi bir engelin oluşmamasına dair mücadeleyi de unutmamak gerekir. Her darbenin farklı bir gerekçesi vardı, fakat hepsi birer darbeydi. 28 Şubat’ta üretilen ve kısıtlanan özgürlüklerden ve getirilen yasakların hepsinin çözümüne dair en büyük adımı AK Parti’mize ve tabi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan teşekkürü borç biliyorum. O dönemin oluşturduğu, katsayısı, başörtüsü gibi kişisel yasaklara kadar darbe sonucu oluşturulan problemlerin çözülmesinde en büyük imzayı atan Cumhurbaşkanımıza her daim teşekkür etmemiz lazım. Bir gün bir konuşmacı mikrofonu eline alıp sorduğunda, içinizde darbe görmeyen biri var mı dediğinde salondan bir kişinin bile ’evet ben darbe görmedim’ demeyeceği bir sistematiği kuracak iradeyi gösteren Cumhurbaşkanımızın bu sistematiği oluşturacağına olan güvenimi buradan tekrar ifade ediyorum" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise yaptığı konuşmasında, "28 Şubat sürecinde ’Savunan Adam’ olarak tarihe geçen çok değerli hocamız Erbakan hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aslında belki o zaman postmodern olarak değerlendirildi ama bir hükümetin, devletin gitmesi adına ülkenin zarar görmesini dahi göze alacak bir yönetim şeklini o zaman maalesef yaşamış olduk. Ama bu süreçte güçlü, sabır ve mücadele ile hep milletten yana olan kazanmıştır ve kazanmaya devam edecektir. Bu noktada darbeciler yenildiler, yargılandılar ve milletin vicdanında mahkum oldular. Hafızaların taze tutulması, mutlaka bunların konuşulması gelecekle ilgili süreçte bu konulara tekrar dönülmemesi açısından konuşulması gereken konuları bugün burada konuşmuş olacağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise "Diğer darbeler doğrudan İslam’a karşı değildi. Bütün darbeler kötüdür ama 28 Şubat’ta ekstradan bir de Allah’a savaş vardı, Allah’ın dinine bir savaş vardı. Kimsenin kolay telaffuz etmediği bir şeydir. Ama ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Türkiye’de başörtüsüne karşı bir tartışma başlatmak, şu alanda veya bu alanda takılıp takılmayacağını tartışmak doğrudan doğruya İslam düşmanlığıdır. Bu yapılmıştır bu ülkede. Bu tartışma Fransa’da, Almanya’da, ABD’de olduğunda adını bu şekilde koymaktan çekinmiyoruz ki adı budur. Başörtüsünü şu veya bu nedenle kabul edilmez görmek doğrudan doğruya ’İslamofobi’dir" ifadelerini kullandı.

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