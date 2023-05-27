AK Parti İstanbul 100 bin seçmen taşıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi ikameti farklı şehirde olan vatandaşların da oy kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım hizmeti gerçekleştirdi. İstanbul’dan Anadolu’ya ve Anadolu’dan İstanbul’a yüzlerce otobüs kaldırdı. İlk kafileler bugün sabah saatlerinde yola çıktı.

Türkiye’nin dört bir köşesine gidecek otobüsler vatandaşlar oy kullandıktan sonra onları geri getirecek. İstanbul’dan Anadolu’ya ve Anadolu’dan İstanbul’a yaklaşık 100 bin vatandaş oy kullanacakları şehre götürülüp oylarını kullandıktan sonra yine ücretsiz bir şekilde geri getirilecek. İstanbul’un farklı ilçelerinden ve AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi önünden oy kullanmak için memleketine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüslere binerek yola çıktı.

“Hava, deniz, kara ve demiryoluyla taşıma yapıyoruz”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek, " AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 14 Mayıs’ta yaptığımız seçmenlerimizi sandığa taşıma işlemlerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yarın yapılacak olan seçimde seçmenlerimizi sandığa taşımayla ilgili gerekli bütün çalışmalarımızı yaptık. Allah’ın izniyle tüm seçmenlerimizi kazasız belasız taşıyacağız. Taşımayı önceki sistemden farklı bir şekilde 4 koldan gerçekleştiriyoruz. Hava, deniz, kara ve demiryoluyla taşıma yapıyoruz. Hem İstanbul’dan Anadolu’ya hem de Anadolu’dan İstanbul’a böyle bir taşıma gerçekleştiriyoruz. İnşallah yarın başarılı oluruz. 14 Mayıs’ta yaklaşık 50 bin vatandaşımızı sandığa taşıdık. Şimdi ise 100 bin civarında vatandaşımızı sandığa taşıyoruz. Gerek Anadolu’dan gerekse de İstanbul’dan. 100 bin ya da üzerinde olmasını bekliyoruz. 3 bölgeden otobüslerimiz kalkıyor” dedi.

“Gece saat 23.00’e kadar bitecek

Toplam 100 binin üzerinde vatandaşın taşındığını söyleyen Aslıyüksek, “İstanbul’dan Anadolu’ya giden kişi sayısı 45-50 bin civarında. Anadolu’dan İstanbul’a gelen sayı da 50-60 bin civarında. Bağcılar’da yaklaşık 200 otobüsümüz var. Üsküdar bölgesinde yaklaşık 300-350 otobüsümüz hazır. Gece saat 23.00’e kadar bitecek. Aynı araçlar vatandaşlarımızı tekrar İstanbul’a getirecekler. Buradaki otobüs sayımız 220-230 civarında. Yaklaşık 28 bin de biletleme yaptık” dedi.

“Yaşlı ve engelli şeçmenle tekrardan iletişime geçtik”

Dezavantajlı vatandaşların taşınmasıyla ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, “14 Mayıs seçimlerinde engelli ve yaşlı olan seçmenimizden 25 bin 462 vatandaşımızı sandıklarına taşıdık. 28 Mayıs’ta da aynı operasyonu sadece İstanbul’da 39 ilçemizden gerçekleştiriyoruz. Bununla alakalı da bundan önce bir arada olduğumuz teşkilatlarımızın faaliyet içerisinde olduğu yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla tekrardan iletişime geçtik. Onların da çevresinde ihtiyaç sahibi bireylerle iletişime geçtik. Yarın için de 50 bin hedef koyduk. Yaklaşık 50 bine yakın seçmenimizi taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin yapacak olduğu bir icraat yok”

Trabzon’a oy kullanmaya giden Aydın Memiş, “Allah’ın izniyle vatandaşlık görevimizi yapacağız. Artık sonlandıracağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Temennimiz başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana. Rabbim inşallah bu zamana kadar olduğu gibi yolumuzu açacak. Ülkemizde yapılanlar belli. Muhalefete değinecek olursak yapacak olduğu bir icraat yok. Kılıçdaroğlu televizyona çıkıyor, icraatlarından bir şey söylediği yok” dedi.

Sivas’a oy kullanmaya giden Zülfükar Uçan, “Buradan gidiyoruz. Oyumuzu kullanmaya gideceğiz. Aslanlar gibi geleceğiz. İşlem tamam. İkinci tura kalması bir yandan iyi oldu. Millet sakinledi. Yüzde 54 ile geliriz. ‘Reis’ diyoruz” diye konuştu.