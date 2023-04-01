AK Parti İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Bilal Saygılı, yapılan törenle görevini bir önceki il başkanı Kemal Ali Sürekli’den devraldı.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Ali Sürekli’nin milletvekilliği adaylığı için Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından yeni göreve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) eski başkanı Bilal Saygılı atanmıştı. Devralma töreni ise İzmir il binasında düzenlendi. Törene; AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ilçe başkanları il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri ve partililer de eşlik etti.

Geçmiş dönem il başkanı Kemal Ali Sürekli, “16 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızdan aldığımız görevi dört yıl sürdürdük. Elhamdülillah tüm teşkilatımızın desteği ile İzmirlilere hizmet etmeye çalıştık. 16 Mart 2023’te milletvekili aday adayı olmak için görevimden istifa ettim. Görevi de geçici olarak Nail Kocabaş kardeşimiz yürüttü. Bu süreçte yapılan değerlendirmeler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Bilal Saygılı kardeşimiz il başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onun her zaman yanındayız, emrindeyiz. Her zaman beraber çalışacağız. Biz biriz, beraberiz, İzmir’iz. Seçimlere Başkanımız Saygılı’nın liderliğinde kapı kapı dolaşacak, sıkmadık el ve çalmadık kapı bırakmayacağız. Allah’ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir de iddiamız daha var. İnşallah bu dönem Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı İzmir’de birinci yapacağız. Teşkilatımız bu seçime hazır” diye konuştu.

Görevi yeni devralan AK Parti İzmir’in yeni İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "AK Parti İzmir il başkanı olarak burada olmanın bana getirdiği onur, bu dünyada hiçbir değerin eşit olamayacağı bir konumdur. Sizlerle olmaktan onur duruyorum. İnşallah burada çok güzel işler yapacağız. Ayrıca Kerem Ali Sürekli başkanımıza bu 4 yılda gösterdiği kıymetli mücadelesi için teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Rabbim yolunu açık etsin. Hiç darda bırakmasın. Bir çoğumuz niyetliyiz. Ramazan ayının da hepimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ben sizlerle teşkilatın içinde birebir çalışmamış gibi gözüksem de geçiş dönem il başkanlarımız da buna şahit, belediye başkanlarımız da buna şahit . Bizler çok yoğun temaslarda olduk. Sivil toplum kuruluşlarında (STK) başkanlıklar yaptık. Biz AK Parti’nin bir neferiyiz. Hem STK’larda hem iş dünyasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize verdiği görevi layıkıyla yapmaya çalıştık" dedi.

Öte yandan, konuşmaların ardından Geçmiş dönem il başkanı Kemal Ali Sürekli, AK Parti İzmir’in yeni İl Başkanı Bilal Saygılı’ya çiçek takdim etti.